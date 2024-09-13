本报记者 丁雅诵

教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。在第四十个教师节到来之际，中央宣传部、教育部向全社会发布了2024年“最美教师”。

闪耀的名字，动人的事迹。他们心有大我、敬业立学，以仁爱之心践行教书育人使命，集中展现了新时代人民教师的良好师德师风和强烈责任担当。

在推进科技攻关的道路上奋勇争先

科学研究应该朝着什么方向前进？

“最美教师”团队——北京航空航天大学电磁兼容技术创新教师团队用行动给出答案：科研工作者应心怀“国之大者”，科学研究应朝着国家需求的方向前行。

长期以来，电磁兼容性设计是一个工程难题。团队代表、北京航空航天大学电子信息工程学院教授、中国工程院院士苏东林深知：关键技术买不来、要不来，只有脚踏实地做好基础研究，才能实现自立自强。

为了拿到宝贵的试验场电磁环境一线数据，苏东林亲自带队，从严寒到酷暑，不辞辛苦进行外场电磁环境试验。

“空天报国，薪火相传”，怀着这样的信念，团队培养出400余名研究生，他们奋战在探月工程、载人航天等航天重大工程一线，成长为一名名优秀的工程师。

在生物医药领域，温州医科大学校长、中国工程院院士李校堃在生长因子新药研究上孜孜以求。

“人受伤后为什么皮肤会自行愈合？”“壁虎断尾后为什么还能长出新尾巴，而且只长一条而非两条、三条？”带着这样的好奇，李校堃开展大样本临床研究，发现了成纤维细胞生长因子响应代谢异常的动态变化规律，为高血糖、高血脂等代谢疾病诊治带去了更优的治疗方案。

秉持精益求精的工匠精神，成都航空职业技术学院教师周树强围绕新技术、新工艺等组织技术攻关，为航空制造注入科技力量。

“一家企业在生产直升机时，一种阀体零件遇到研发瓶颈。我们连战3个月，攻克多个难题，并在设备性能优化上反复测试。在团队努力下，零件生产效率提升了50%。”谈起这些，周树强十分自豪。

用爱心智慧点亮学生的成长梦想

科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起。怎样激发孩子们的好奇心、想象力、探求欲？

湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学校长彭玉生因地制宜，把科学课题搬到了山坡、操场、农田和民房，让孩子们捡碎瓦片做陀螺、摘扁豆荚做口哨、利用废纸折飞车……孩子们在玩中学、做中学，学得轻松、学得愉快。

“要玩出名堂，玩出科技感。”彭玉生想方设法联系到华中科技大学，募集了10套机器人。他带着老师们一起钻研，开发出平板编程、智能汽车、航空航模等特色课程，把科学的种子种在孩子们心中。

在河南省淮阳中学，物理教师刘华东被称为“神奇的魔法教师”。

一个个接地气的趣味实验，让抽象难解的物理知识变得具体、生动、有趣。上过刘华东课的学生说：“上他的课就像拆盲盒，我们都特别喜欢。”

爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育。

江苏省昆山市葛江中学教师于洁，坚持每天和学生共写师生日记。

每天写“于老师日记”、每天批阅学生的“每日一记”，工作量很大，但于洁一直坚持下来。因为她知道，每个孩子的内心都是渴望倾诉的，她愿做孩子们的倾听者和陪伴者。

42万字的书信交流，帮助学生解开成长中的迷茫和困惑，于洁说：“只管耕耘，不求名利。”

在广东省兴宁市第一幼儿园，孩子们上学入园、放学离园时，总能看到园长黄柳平春风般的笑脸。

探索自主游戏、尝试班本课程、研究幼小衔接、撰写观察记录……黄柳平坚守在教学一线，坚持每周跟班指导，为提升山区幼教质量不懈努力。

每一个特殊孩子，都是“折翼的天使”。面对他们，贵州省遵义市启智学校校长周兴露是教师，更是妈妈。

“与这些孩子接触越多，就越会对他们身残志坚、奋发进取的精神心怀敬意。”这些年来，周兴露用爱心帮孩子跨越残缺的障碍，用耐心与恒心教会孩子学习知识、学会做人。

做中华优秀传统文化的传承者和弘扬者

山东省济南市焦家遗址，一件件出土文物，展现出一幅规模宏大、遗存丰富的远古画卷。

焦家遗址的发掘，凝聚着山东大学考古发掘团队的辛勤汗水，领队是山东大学历史文化学院教授王芬。

“我喜欢早上出门的时候，看着成队的学生走在乡间的林荫小路上，迎着朝阳，一切都充满了希望。”在考古工地，王芬和师生们一起，早上推着小车出门，晚上伴着月色回家。

考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。“扎根田野考古教学，潜心考古学人才培养，培养学生宏观的田野理论构架能力、过硬的田野遗迹辨识能力、精细的田野信息提取能力和综合的分析阐释能力，让考古事业后继有人、人才辈出，这是我不变的追求。”王芬说。

同样致力于中华优秀传统文化传承与弘扬的，还有兰州文理学院教师高金荣。

深入敦煌莫高窟认真考察，研读大量文献、史料、艺术资料……高金荣把不同历史阶段敦煌壁画舞姿的发展演变归纳在一起，找到了其中共同的基本格调和典型的外部特征，创建了风格独特的敦煌舞教学体系，让敦煌舞从壁画中走了出来。

“一个人一生做好一件事，足矣。”年届九旬、满头银丝的高金荣如今仍然坚守在教学一线，亲自为学生指导、示范。

为了让各民族少年儿童像石榴籽一样紧紧抱在一起，宁夏回族自治区吴忠市利通街第一小学校长周晓玲坚持开展铸牢中华民族共同体意识教育。

2023年，周晓玲所在的学校与湖北省宜昌市西陵区葛洲坝实验小学成为手拉手共建学校。从黄河之畔到长江之滨，一封封往来书信、一件件文化作品，让不同民族的孩子们心相通、情相连，手足相亲、守望相助，共同传承和发扬中华优秀传统文化，携手走向美好的明天。

(责编：岳弘彬、牛镛)