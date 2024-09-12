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智慧物流人才培养与数字供应链专业发展创新论坛举办

2024年09月12日10:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月12日电 （记者郝孟佳）记者从北京物资学院获悉，“物流教育30年——智慧物流人才培养与数字供应链专业发展创新论坛”11日在福建省厦门市举办。据悉，本次论坛以“深化产教融合，推动高质量人才培养”为主题，与会专家围绕新形势下供应链创新、协同、共赢、开放、绿色发展，以及智慧物流人才培养与数字供应链专业发展等议题进行了研讨。

中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会会长任豪祥表示，北京物资学院作为国内首个开设物流管理专业、以物流和流通为特色的高校，开展物流教育已经30余年，为国家培养了大批物流流通领域的高级专业人才，在物流行业发挥着重要的作用。

东北财经大学副校长汪旭晖表示，面对新时代，站在新起点，物流教育人才培养也面临新的转型挑战，培养智慧物流人才和发展数字供应链专业，具有更加重要的时代意义。

“未来产业发展关键在创新，首要是人才。物流行业的发展更是离不开人才的支撑。”北京物资学院院长左敏表示，北京物资学院将充分发挥自身特色和优势，通过科技赋能培养复合型人才，通过产教融合共育实战型人才，通过开放办学培育国际化人才，服务国家战略需求和地方经济社会发展，为物流行业发展提供优质人才保障和智力支持。

在题为“物流人才培养与供应链发展创新”的主旨发言中，北京物资学院物流学院院长姜旭指出，未来物流行业工作者要重新认识物流的社会价值，加快物流数字化建设、数字化转型、数字孪生、绿色转型、移动韧性等结构改革，应对劳动力短缺、突发性事件等挑战，建立强大且可持续的物流网络。

据了解，本次论坛由中国物流与采购联合会指导，北京物资学院主办，中国物流与采购联合会采购与供应链管理专业委员会、北京物资学院物流学院承办。

(责编：李昉、熊旭)

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