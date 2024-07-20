杜老师：

某媒体刊文说：“为了让王大爷敢张口，我尝试在课堂上多向他提问，或跟他搭档练习，可是效果不佳，大爷总是腼腆地推脱。”请问其中的“推脱”用得是否妥当？谢谢。

浙江读者 苑女士

苑女士：

“推托”跟“推脱”意思不同。

“推托”表示“借故拒绝”。例如：

（1）她推托嗓子不舒服，不来唱歌。

（2）老李的舞伴外出了，他怕自己跟其他人临时合作表现不好，便推托身体不适，不参加比赛了。

（3）这次修订请您担任顾问，您是这方面的专家，请别推托。

（4）老张的这些话恐怕是推托之词，看来得刘主任亲自登门邀请才行。

“推脱”表示“推卸责任”。例如：

（1）出了问题，不要先想着怎么推脱责任，而是大家一块儿努力，找出原因，进行调整和改进。

（2）改善这里生态环境的责任，你们不能推脱。

（3）制造了屠杀惨案的侵略者休想推脱罪责。

（4）在这件事情上，责有所归，谁也推脱不了。

“大爷总是腼腆地推脱”是说大爷总是有些羞怯，借故拒绝。表示这个意思宜用“推托”。原句宜写成“大爷总是腼腆地推托”。“推托”跟“推脱”的意思不同，两者用法应加以区分。例如“借故推托受理”不宜写成“借故推脱受理”。

《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)