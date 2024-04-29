原标题：中国数字人才培育行动方案出炉

春播季，工作人员利用大数据、物联网等技术赋能农业全产业链数字化应用。新华社记者 王松摄

中国正成为全球数字经济发展最快的国家之一。人工智能数字人24小时直播带货，远程大数据寻医问诊，数字博物馆引人入胜……数字化技术已越来越深入人们的生活。

截至2022年末，我国数字经济规模已达到50.2万亿元，占GDP比重41.5%。层出不穷的新技术、新模式、新业态背后，靠的是人才支撑。

4月17日，人力资源和社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），旨在发挥数字人才支撑数字经济的基础性作用，为高质量发展赋能蓄力。

《方案》明确，用3年左右的时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，提升数字人才自主创新能力，激发数字人才创新创业活力。

部署六大重点项目

如何增加数字人才有效供给，形成集聚效应？

《方案》部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动等6个重点项目。这些项目将从产业、企业、高校等层面入手，规划未来数字人才的“成长地图”和培育体系，持续优化人才要素结构和发展环境，夯实数字经济“加速跑”的人才“底座”。

近年来，数字人才数量不足、人才素质与产业相关岗位需求不匹配、关键核心领域创新能力不强等问题日益凸显。据测算，我国数字人才缺口在2500万至3000万，而且这个数据还在不断增长。

相关统计数据显示，今年新春开工首周，生成式人工智能领域人才需求激增，新发布职位数量同比增长612.5%。在不少招聘平台，图像算法工程师和架构师薪资排名领先，数字人才成为职场“香饽饽”。

要让机器人“听得懂”“干得对”，离不开机器人工程技术人员；自动化生产线布局建设，必须靠智能制造工程技术人员；把庞大厂矿变成“虚拟工厂”，需要数字孪生工程师……

基于此，《方案》将数字技术工程师培育放在6个重点项目首位，提出重点围绕大数据、人工智能、智能制造、数据安全等数字领域新职业，制定颁布国家职业标准，构建科学规范培训体系，开辟数字人才自主培养新赛道。按照人力资源和社会保障部计划，每年将培养培训数字技术技能人员8万人左右。

构建多层次培养体系

培养数字人才，教育要唱重头戏。数字人才队伍建设的关键，是构建符合行业特质的人才培养体系。

近年来，机器人工程、智能制造工程、无人驾驶航空器系统工程、材料智能技术、智能视觉工程等一批新专业已成为高校的新选择，不仅学生青睐，就业市场也普遍看好。

《方案》提出，将加强高等院校数字领域相关学科专业建设，加大交叉学科人才培养力度，充分发挥职业院校作用，推进职业教育专业升级和数字化改造。

相关专家认为，数字人才分工越来越细，需要国家出台专门人才计划，通过提升教育培养质量，夯实数字人才供给基础。应强化相关应用专业和学科体系建设，完善数字人才与创新基地规划布局，尽快形成校企合作的可持续培养机制，推动数字人才队伍不断壮大。

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所研究员李佐军建议，应构建多层次数字人才培养体系。要前瞻性谋划数字人才培养，建设一批未来技术学院和现代产业学院。加强数字领域新工科、新文科建设，培育复合型数字人才。鼓励数字领军企业与高校联合打造“校中厂”“厂中校”等，探索“教学+实训+路演”人才培养模式。（记者 华凌）

(责编：李昉、李依环)