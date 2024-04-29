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北京规格最高职业技能大赛将面向社会接受报名

2024年04月29日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：北京规格最高职业技能大赛　　面向社会接受报名

记者4月28日从北京市人力资源和社会保障局获悉，北京市第六届职业技能大赛近日面向社会接受报名。这是北京职业技能领域规格最高、规模最大、影响力最广的综合性赛事。

据了解，本届大赛以“匠心育英才、筑梦新时代”为主题，共设三大赛道、140个竞赛项目。5月起，各竞赛项目将陆续开展初赛、复赛和决赛。

凡16周岁以上、法定退休年龄以内，在北京市学习或工作满1年以上的，均可报名参赛。其中，世赛项目参赛选手要求年龄在22周岁以内（机电一体化项目在25周岁以内）。参加国赛项目选手应为相关职业从业人员。

北京市人力资源和社会保障局副局长吴晓军介绍，本届大赛有三大亮点：一是“赛展演会”结合，年底综合性活动面向社会开放，届时观众可现场沉浸式体验技能的魅力；二是鼓励社会力量踊跃参与，强化大赛促进创新链、产业链、资金链、人才链融合的平台作用；三是设置京津冀邀请赛，邀请天津、河北两地技工院校师生来京，同台竞技、切磋技艺、共同成长。（记者华凌）

(责编：李昉、李依环)

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