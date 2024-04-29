原标题：【光明论坛】加快培育数字人才，汇聚发展核心动能

近期，人力资源和社会保障部等部门印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》，为着力打造一支规模壮大、素质优良、结构优化、分布合理的高水平数字人才队伍提供政策保障。目前，我国数字经济正在引发涵盖个人和家庭、企业和产业、城市和乡村等各个领域、区域的全面变革，大力培育数字人才正成为数字经济发展的核心动能。

一直以来，党和国家高度重视数字人才建设，不少城市也各显神通，着眼于人才引进、留住、培养等方面，纷纷出台个性化引才举措。比如，江苏苏州着力构筑数字技能全链条培育体系，通过政府、学校、行业、企业多主体协作，共同培育“数字工匠”；广东深圳为打通数字人才培养输送堵点，依托华为等企业推出企业认证与职业技能等级认定“一试双证”制度，完善人才评价系统，提升人才供给效能；甘肃庆阳开通“人才专列”，推出数字经济人才乘车补贴等政策……类似举措让我们看到，很多地区都在开辟数字人才绿色发展通道，充分发挥人才支撑数字经济的基础性作用，这对加快推动形成新质生产力具有重要意义。

当然，从全国范围看，我国数字人才发展也存在一些短板。比如，人才在城市间分布不均衡，产业数字化程度呈现“西低东高”的趋势，人才主要集中在北京、上海、广东、江苏等地。此外，人才供需结构也需要进一步平衡：一方面，全国已有超过四分之一的企业正在建设数字化人才体系，各类数字专业人才、数字综合应用人才备受用人单位欢迎；另一方面，新一代信息技术、高档数控机床和机器、航空航天装备、生物医药等重点领域仍存在亟待填补的人才缺口。

数字时代，人才所蕴含的创新力成为发展的重要驱动力，高素质的数字化人才与更高科技含量的劳动资料、更广领域的劳动对象和更合理的产业布局紧密结合，支撑城市群、经济区域协调发展。如何将碎片化的政策举措“化零为整”，一体化推动“产城人”全面协同发展，充分释放数字经济对新质生产力的赋能效应，是推动数字人才发展的关键之举。

鼓励城市建立以数智化、融合化、高端化为核心特征的现代智慧化人才治理体系，从多层次、多维度出发，以多元共治的方式引领人力资源升级，有利于支撑城市经济发展。宏观上，建立市场自主调节与政府有效调控相结合的运行机制十分必要，通过联合多元主体探索“数智人才培育”金融服务体系，有利于调整不同区域、城市群之间人才开发情况，实现各项工作协调稳定运行。此外，应当以经济发展重点区域为单位，充分考虑数字治理人才、数字专业人才、数字综合应用人才等不同类别人才的特点，以及经济发展水平和产业结构差异，以“一城一策”“一区一策”“跨区联合”“共育共享”的方式建立个性化数字人才开发机制，整合人才引进、培养、管理、评价、流动、激励等环节。对企业而言，鼓励坚持“无边界共生”理念营造良好人才生态，配合产业链升级和价值链重构，以龙头企业带动中小企业，集聚院校、科研机构、社会组织等各方主体，鼓励社会资本积极参与，科学引导金融系统有效支撑，也能够为新型数字人才队伍建设创造条件。

发展数字经济是国家战略选择，城市数字化已成为数字经济发展的关键。“人因城聚，城以人兴”，数字人才既是国家战略资源，又彰显着城市核心竞争力。数智时代，我们期待更多城市能以更加智慧化的人才体制机制，培育更大规模、更高质量、更具竞争力的新型数字化人才队伍，从而适应不同城市各自独特的区位、资源禀赋条件，打造独具特色的“产城人”相融互促发展共同体。

（作者：童天，系中国劳动和社会保障科学研究院研究员）

(责编：李昉、李依环)