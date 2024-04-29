本报北京电 （记者潘俊强）北京市人力资源和社会保障局日前发布《关于增设网络空间安全职称评审专业的通告》，新增网络空间安全职称评审专业，畅通网络空间安全专业技术人才职业发展通道。北京市首次网络空间安全专业职称评价将于今年下半年启动。

据介绍，近年来，随着人工智能、5G网络、物联网、区块链等技术的发展和进步，北京聚集了大批优秀网络空间安全专业技术人才。但由于没有本专业职称晋升渠道，无法得到行业和社会的认可，影响到学术技术交流、人才流动和职业发展。新增设的网络空间安全专业职称设置初、中、副高、正高四个等级，名称分别为：助理工程师、工程师、高级工程师和正高级工程师。凡是在北京市国有企业事业单位、非公有制经济组织、社会组织中，在网络与系统安全、信息内容安全、数据安全、业务安全领域从事研发、服务、应用和监管等相关工作的国内外专业技术人才，均纳入本市职称评价范围。

考虑到网络空间安全人才的职业特点，北京市还为业绩突出的人才量身定制了破格申报条件，比如获得网络空间安全领域省部级及以上科技奖项；完成省级及以上网络安全重大项目或承担国家级重大活动网络安全保障任务；发现系统中存在的重要漏洞，得到国家漏洞管理部门书面认可等。申报人只要满足破格条件之一，就可以不受学历、资历、次级职称等限制，直接申报副高级职称评审。

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