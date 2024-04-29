王 华

《“字”从遇见你》第二季中展示的甲骨文。

文字，是文明产生的重要标志，也是文明传承的重要载体。

今天，在中国960多万平方公里的广袤大地上，在全球华人群体中，无论方言口音、生活习俗如何迥异，通过共同的文字，人们可以无障碍地沟通思想、交流情感，这看似平常的一幕，背后是汉字这块积淀了数千年的文化基石。

“口”字成为“万用文字”的现象，隐喻了中国人怎样的精神世界？甲骨文上，居然记载了古人解决牙痛问题的方法？代表左右手的符号通过不同的排列组合，能造出多少我们在寻求自我之路上的关键字？……4月18日至22日，纪录片《“字”从遇见你》第二季与观众见面，在配合谷雨节气和联合国中文日播出的第一批“自我系列”中，“友、齿、自、口、面”这5个字依次登场。

“字形演变，一看就懂！”观众表示。纪录片让书写在古籍里的文字“活”了起来，通过每集5分钟、共25集的篇幅，从最基本的汉字开始，结合古人生活与场景，故事化地讲述汉字的来源及流变。第一批“自我系列”的5集就通过考古、生理、地理、心理、文学等多学科融合的知识串联和展开，带领观众一起挖掘汉字在文化、思维、心理、生活等方面对“自我”潜移默化的影响，方块字又为“自我”的塑造发挥了多么不可思议的创造功能。

有网友留言：“节目秉承了一贯的叙事风格，情景再现、动画模拟、曲艺演绎等形式经过巧妙组合，让我们领略了中国汉字的神奇特色和汉字背后中国人的思维本色。这些藏在时间长河里的汉字密码，会让我们大吃一惊，也豁然开朗，继而会心一笑。”

从甲骨文、金文到大篆、小篆，再到隶书、楷书，汉字历经数千年演变，使中国人得以突破时空限制沟通思想。这种文化的创造与传承，承载着中华民族共同的文化记忆，成为具有强大民族凝聚力的文化基因和中华儿女血脉相通的精神纽带。《“字”从遇见你》第二季表达清新、精巧有趣，幽默风趣的叙事风格和惟妙惟肖的情景演绎，契合了年轻人的审美需要，向世界更好地解读了汉字之神韵、传播了汉字之美妙。

(责编：李依环、李昉)