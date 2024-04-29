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防控“小眼镜” 社会在行动

本报记者 丁美栋
2024年04月29日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近年来，儿童青少年的近视问题，越来越引起全社会高度关注。增强护眼意识、加强体育锻炼、做好有效防控，多方协作联动，共同营造爱眼护眼的视觉友好环境，呵护孩子们的明亮双眸，需要全社会行动起来。

戴上“小眼镜” 麻烦真不少

最近，家长熊美娟有件烦心事。孩子田梓灏回家，总说在课堂上看不清黑板，眼睛有时还会出现酸涩感。熊美娟马上带着孩子去医院做了一次系统检查，结果发现孩子视力已经有所下降。

田梓灏是福建省三明市小学五年级学生，此前视力一直不错。“前段时间，孩子在家看书看电视时，偶尔会揉眼睛，当时我没太当回事。”熊美娟对自己的疏忽感到懊悔，并准备按照医生的建议，帮助孩子养成良好用眼习惯，防止视力进一步下降。

“戴眼镜给我的日常生活带来很多不便。”来自浙江省丽水市的中学生常轩瑶有两年的“近视史”。她说，冬天一进教室，眼镜便蒙上一层雾，视线一片模糊；日常参加课外体育锻炼，还得注意眼镜的脱落问题。

近年来，儿童青少年近视呈早发、高发、低龄化态势，已经成为影响孩子们健康和全面发展的突出问题。监测数据显示，2022年中国儿童青少年总体近视率超50%，已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占53.3%、37.0%、9.7%。在某高中担任班主任的丁女士坦言，站在教室讲台上，看到很多“小眼镜”，“我真为孩子们的眼睛健康情况感到担忧”。

校园中的“小眼镜”为何这么多？“孩子近视的形成无外乎两个主要因素。一是遗传因素，即父母的近视情况对孩子有直接影响。二是环境因素，主要和孩子们的生活习惯、用眼习惯有关。”北京同仁医院眼科副主任医师田磊介绍。

一些儿童青少年在近视管理的“黄金期”，用眼陋习颇多：用眼坐姿不端正、做眼保健操不规范、长时间室内近距离用眼、使用电子产品时间过长……长此以往，孩子的视力损伤在悄无声息中发生。

防控“小眼镜”，已经是民生大关切。今年全国两会期间，代表委员提出多项提案建议，呼吁进一步关心近视防控，重视儿童青少年用眼健康。“需要通过各方努力，降低青少年的近视发生率，让每个‘追光少年’都拥有光明的未来。”全国人大代表、上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长范先群说。

今年全国两会民生主题记者会上，教育部部长怀进鹏介绍，将采取务实管用的举措着力解决“小眼镜”“小胖墩”和学生心理健康问题，加快实现校内减负提质增效，促进学生全面发展、健康成长。

增强体育锻炼  培养爱眼习惯

“铃铃铃……”随着课间休息铃声响起，安徽省蚌埠市新城实验学校的操场逐渐热闹起来。孩子们纷纷来到室外，快速组队活动，或挥舞球拍、步法灵活，或跳起皮筋、上下翻飞……在春日暖阳下，学生欢声不断，尽情享受体育活动带来的健康畅快。“我们坚持健康学校建设，用好用足课间休息时间，让孩子们来到户外活动和望远。这不仅有助于学生强健体魄，还能缓解视力疲劳。”新城实验学校校长顾庆悦说。

造成儿童青少年近视早发、高发的原因很复杂，主要有课业压力、生活习惯等因素。但有一个原因不容忽视——日间户外活动和体育活动时间不够，休息放松保障不充足。

户外活动预防近视主要与多巴胺有关。上海市眼病防治中心主任邹海东介绍，室外较高的光照水平会促进眼睛释放更多的多巴胺，延缓眼轴增长，从而起到预防近视的效果。此外，户外强光照射使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，也会对抑制近视发生起到一定作用。

中国已出台多项政策措施加强学生户外活动。2021年，国务院印发的《全民健康计划（2021—2025年）》提出，对青少年群体实施体育活动促进计划，推进青少年体育“健康包”工程，开展针对青少年近视等问题的体育干预。2023年，国家疾控局发布的《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》（以下简称《指南》）提到，以增加日间户外活动和体育活动为主要抓手，推动近视等学生常见疾病同防同控。今年3月，教育部等四部门联合部署全国近视防控宣传教育活动，要求中小学校课间应安排学生走出教室适量活动和放松，每天统一安排30分钟大课间体育活动。

学校是学生活动的主阵地。除了增加体育锻炼时间，各地中小学校还拿出不少创新举措，比如规范日常在校行为、改进教室配套硬件、引导爱眼宣传教育等，着力培养孩子们的爱眼习惯，共同向校园“小眼镜”说“不”。

在浙江绍兴，上虞区百官小学结合民间传统“抓骰子”游戏，创编“晶睛”护眼操，以多位转动的方式帮助学生活动眼睛，通过互动协作游戏预防近视。在吉林通化，梅河口市第二实验中学关注学校教学生活环境，根据教室尺寸个性化设计图纸安装柔和护眼灯，确保每个角落光照都能达标。在北京，朝阳区实验小学与相关医院眼科专家团队建立密切合作关系，每学期邀请专家进校园开展讲座宣传、义诊咨询，专家根据检查情况为孩子们制订防近方案，切实保护学生视力健康。

防胜于控  控重于治

“我和身边的家长交流过关于孩子视力的话题，感觉一些家长对近视问题还不够重视，发现时孩子视力已经明显下降，无奈只能戴上眼镜。”熊美娟说。

“对于近视问题，很长一段时间社会普遍存在‘重治轻防’的错误观念。”陕西省保健学会学校卫生与健康专委会主委肖延风表示，儿童青少年近视问题，应防胜于控，控重于治。

国家卫生健康委发布的《防控儿童青少年近视核心知识十条》（以下简称《十条》）指出，预防近视从小从早做起。儿童眼球和视力是逐步发育成熟的，新生儿的眼球较小、眼轴较短，此时双眼处于远视状态，这是生理性远视，被称为“远视储备量”。随着儿童生长发育，远视度数逐渐降低而趋于正视。远视储备量不足容易发展为近视。

家庭是近视防控的第一道防线。家长要从孩子出生就树立近视防控意识，给孩子一个健康视觉环境，帮助孩子养成良好用眼习惯，做到近视早发现、早预防、早诊疗。

分龄管控视屏时间是近视防控的重要一环。数据表明，2022年中国未成年网民规模为1.93亿，未成年人互联网普及率达97.2%，基本处于饱和状态。智能终端普及的东风为未成年人开阔视野的同时，也在无形中对视力产生影响。“视屏类电子产品的屏幕亮度、环境亮度、观看距离和暴露时间，是影响儿童青少年视力的主要因素。”北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军认为，儿童青少年眼球透过性好，对光刺激敏感，对光变化反应能力强，更容易受到视屏类电子产品的影响。

专家建议，家庭选择电子产品，使用次序应为投影仪、电视、电脑、平板、手机。总体原则是屏幕越大、分辨率越高越好，并根据环境调整亮度。同时，家长应积极关注孩子视力健康，陪伴孩子共同运动，引导减少使用电子产品。

《指南》还提出，建立视力定期筛查制度和视力健康信息化管理。在广西壮族自治区南宁市青秀区，家长可以登陆学生视力监测家校信息共享平台，实时看到孩子视力各方面数据，并根据建议采取相应防控措施。

一旦确诊孩子近视后，应及时科学干预。《十条》建议，通过佩戴眼镜等进行矫正，延缓近视进展。对于戴镜视力正常者，学龄前儿童及小学生每3—6个月、初高中学生每6—12个月进行复查，根据具体情况决定是否更换眼镜。耳穴压丸等中医适宜技术经循证医学证实可控制近视进展，学生及家长应在专业医师指导下规范应用。

此外，国家卫生健康委等6部门联合印发的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》明确指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。任何宣称能逆转近视的治疗方式，均涉嫌夸大和虚假宣传，家长需注意甄别，切忌“病急乱投医”。

(责编：李依环、李昉)

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