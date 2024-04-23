本报记者 李卓尔

春风浩荡诗书香，今年4月23日是第二十九个世界读书日。

“希望广大党员、干部带头读书学习，修身养志，增长才干；希望孩子们养成阅读习惯，快乐阅读，健康成长；希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。”2022年4月23日，首届全民阅读大会在京开幕，习近平总书记发来贺信，提出殷切期望。

近年来，社会各方协同配合、人民群众广泛参与的全民阅读工作格局进一步巩固，人人关心、人人支持、人人参与，共建书香社会的生动局面正在形成。

各方协同配合 社会广泛参与

阅读是获取知识、增长智慧的重要方式，更是传承文明、提高国民素质的重要途径。“深化全民阅读活动”作为一项重要举措，被写入党的二十大报告。

上海市徐汇区的徐家汇书院有一面特别的阅读推广新书墙——“光启讲堂”推荐图书墙，这里展示着一批“徐汇高中教师正在读的书”。每本书都附有一段推荐语，记录教师们的阅读感想以及课程教学中的思考。推荐语的旁边还配有二维码，扫码后便可收听收看由教师们录制的相关公开课。

积极落实《全民阅读促进条例》，徐汇区教育局遴选一批优秀高中青年教师担当“阅读推广人”，他们带着从阅读中汲取的知识来到“光启讲堂”，以公开课形式展示校本课程建设成果。

自2014年起，“全民阅读”已连续11年被写入《政府工作报告》。各部门立足自身，积极行动。中央宣传部印发《关于促进全民阅读工作的意见》；教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》；全国妇联等五部门印发《关于开展“书香飘万家”全国家庭亲子阅读行动的实施意见》；中国残联等三部门印发通知，组织开展全国残疾人文化周活动……

陕西省西安市关中民俗艺术博物院大门外，一场仿唐乐舞拉开演出帷幕。在第十一届陕西省阅读文化节现场，8位“大唐诗人”用优美的古诗与来宾对话，呈现一场跨越千年的神奇邂逅。游客们在吟诵诗句中，体会中华文化蕴含的强大精神力量。

随着全民阅读活动的开展，各地结合地方特点，纷纷出台本地全民阅读规划、政策。北京出台《关于深入推进新时代书香京城建设的实施意见》，山东印发《关于统筹推进全民阅读工作的意见》，甘肃制定《“书香陇原”建设行动计划（2021—2025年）》……全民阅读工作体系日趋完善，工作措施更加有力，形成了党委部门引导、各方协同配合、社会广泛参与的良好工作格局。

丰富阅读资源 拓展阅读空间

《何以中华：一百件文物中的中华民族共同体历史记忆》《问道：一部全新的中国思想史》《宴飨万年：文物中的中华饮食文化史》……日前，2024年3月“中国好书”推荐书目发布。这项评选活动已连续开展10年，内容涉及主题出版、人文社科、文学艺术等方方面面。

构建书香社会，离不开优质阅读内容的供给。

聚焦不同阅读群体需求，出版行业不断丰富出版产品的内容、载体和形式。国家重点出版物出版规划、优秀通俗理论读物出版工程、优秀原创文学出版工程等一系列工作为推进全民阅读提供了源源不断的优质内容。“中国出版政府奖”“中国好书”等评选活动，向社会推荐了一大批精品图书，有助于满足人民群众高品质的阅读需求。

山西省太原市，阳光照射下，文瀛湖波光粼粼，文瀛城市书房依湖而建，占地面积450平方米，藏书1.5万册。依墙而建的圆柱形书架上摆满各种书籍。市民们坐在阅览区，捧书阅读，安静地享受幽幽书香。

“在家附近能有这样一个温馨舒适的阅读空间，特别开心。选一本心仪的书籍阅读，整个身心都安静了下来。”市民王晓璇说。

湖南省长沙县蒲塘村里有一个农家书屋。无论是学生们爱看的文学名著，还是农户们需要的工具书，都能在这间农家书屋里找到。如今，读书已经成了很多村民的习惯，不少村民在书中学习技术、开阔眼界，丰富了自己的阅读体验。

全民阅读基础设施建设持续完善，各地公共图书馆、社区书屋、职工书屋、乡镇综合文化站、实体书店、阅报栏等设施规模、数量不断增加，3300多家公共图书馆免费向读者开放，城市书吧、社区书屋等新型阅读空间如雨后春笋……保障了人民群众有书读，引导了人民群众爱读书，支撑了人民群众读好书。

书香氛围浓厚 惠及更多群众

今年4月，“书香中国万里行”活动迎来10周年。2014年4月，在原国家新闻出版广电总局指导下，中国新闻出版传媒集团牵头，发起“书香中国万里行”大型巡回采访活动。10年来，先后走进北京、天津、石家庄、青岛、苏州等50余个城市和地区。从文化强国的战略部署，到名家大师的经典推介，从书香城市建设的典型示范，到读书励志人物的榜样引领，都得以生动、全面地展现与传播。

随着全民阅读的服务网越织越密，书香渐渐飘向每个角落，由沿海发达地区向内陆城市、偏远山区扩展延伸，惠及基层群众范围日益扩大。

在第三十三个全国助残日当天，有20名来自新疆维吾尔自治区阿克苏地区的视障儿童走进浙江省杭州图书馆，进入无障碍阅览室，找到自己喜欢的书籍津津有味地读了起来。

阅览室配备了台式电子助视器、远近两用电子助视器、一键式智能阅读器等新技术设备，可以为不同视力等级的视障人士提供助力。“希望为广大视障人士提供无障碍的阅读空间，帮助他们享受到阅读的快乐。”该馆馆长说。

随着马拉喀什条约对中国生效，国家版权局出台《以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定》，为视力障碍人群提供阅读保障，中国残联、文化和旅游部、国家新闻出版署积极开展残疾人文化周活动，更好地满足特殊群体阅读需求。

针对不同人群的阅读服务更精准、更见效，不同年龄、不同群体阅读热情不断高涨。

党员干部兴起了读书之风，中央宣传部、中央和国家机关工委开展的“强素质·作表率”读书活动覆盖中央和国家机关78个部门的998个党支部、116个青年理论学习小组；青少年儿童爱上阅读，中央宣传部组织“向全国青少年推荐百种优秀出版物”，教育部建设国家智慧教育读书平台，为青少年提供了更多优质读物；面向特殊群体，阅读服务和保障水平不断提升……

4月23日至25日，以“共建书香社会 共享现代文明”为主题的第三届全民阅读大会将在云南省昆明市举办。大会期间，将组织全民阅读大讲堂，邀请知名文化学者开展讲座，在海埂大坝设置十里书香长廊、春城书市，为群众带来文化大餐。

各地以全民阅读大会为契机，积极寻求、主动贴近广大读者的兴趣点和关注点，创新阅读推广方式，深入开展阅读活动，一大批接地气、具新意、有特色的读书活动持续举办，不断掀起全民阅读热潮。

山东、河南等举办省级首届全民阅读大会；云南推动实施“一市一品牌”“一县一活动”“一馆一特色”阅读活动；浙江构建“1+N+11”书香浙江活动品牌矩阵……400多个城市常设读书节、读书月。“书香飘万家”“悦读越美好”“长江读书节”等活动接地气、有人气，扩大了全民阅读的覆盖面、影响力。

春暖风清，书香氤氲。神州大地读书氛围愈发浓厚，文化自信更加坚定，奋进新征程的精神力量更加磅礴。

《 人民日报 》（ 2024年04月23日 14 版）

(责编：李依环、李昉)