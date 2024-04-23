原标题：我研究团队发现藏绵羊适应高原环境遗传机制

4月21日，记者从西北农林科技大学获悉，该校近期联合西藏自治区农牧科学院等多家科研机构，揭示了藏绵羊快速适应青藏高原严苛自然环境的遗传机制，对高原家畜遗传资源的保护和利用具有重要指导意义。相关论文日前发表于《基因组蛋白质组与生物信息学报》。

作为人类早期驯化的动物之一，绵羊随着人类迁徙扩散到世界各地，并在不同地域的生态条件下适应了各种环境。青藏高原作为地球上最为独特的自然环境之一，家畜的适应性遗传机制一直受到科学家们关注。藏羊作为青藏高原地区数量最多的家畜，存栏数近3000万只，是高原牧民重要的生产和生活资料。

西北农林科技大学动物科技学院教授王小龙团队联合多家机构，对藏绵羊基因组进行了深入研究后发现，在藏绵羊基因组中，存在一个包含β-珠蛋白（HBB）的受选择位点。这一位点包含一段较为复杂的结构变异，使藏绵羊在早期快速适应了青藏高原严苛的自然环境。HBB作为构成血红蛋白的主要亚基，其结构改变可能会影响机体功能。

通过血液血红蛋白携氧试验，研究团队发现，藏绵羊比低海拔地区绵羊具有更强的血液固有氧亲和力，表明藏绵羊的血液输送氧气能力更胜一筹。“这一发现揭示了已知功能位点的新型变异在绵羊适应极端环境中的重要作用。”王小龙说。（记者杨宇航）

(责编：李昉、李依环)