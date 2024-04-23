原标题：奉献青春力量

“扎根西部、甘于奉献、甘于吃苦，追随着学长学姐们的脚步，不断奉献自己的力量。”4月17日下午，河北保定学院畿辅文化会堂里，声声誓言铿锵有力。当天，保定学院举办2024届赴新疆任教学生出征授旗仪式，15名毕业生将赴新疆任教。

2000年，响应国家西部大开发的号召，保定学院15名毕业生毅然放弃工作和深造机会，选择带着户口到数千公里之外的新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县中学任教。到2013年，已有97名保定学院毕业生在新疆、西藏、贵州、重庆、四川等地工作，扎根西部。他们的事迹引起广泛关注。

近年来，河北省各高校以不同形式选派毕业生支援西部、服务基层，助力当地发展，成就新时代青年无悔人生。

源源不断的接力

“毕业后到西部去贡献自己的力量！”95后男生杨加劲入学时就打定了主意。

2014年9月，杨加劲考入保定学院绘画专业学习。入学第一课，他就被师兄师姐奉献大漠的事迹所感动。2018年11月，毕业后的杨加劲义无反顾地踏上西行的路途，前往新疆喀什英吉沙县工作。“上学期间没少听师兄师姐们的故事，现在我来接力了。”

“十年来，我们持续发挥西部支教毕业生群体标杆作用，创新新时代德育体系，引导青年学生到祖国需要的地方建功立业，在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务中贡献青春力量。”保定学院党委书记胡连利介绍，学校着力为到西部、到基层就业的毕业生提供服务保障，出台《关于引导和鼓励毕业生到西部、到基层就业的实施办法》，形成制度，并设立西部支教爱心救助金。

保定学院还与河北省援疆前方指挥部合作探索，形成选派实习教师、共建德育共同体、实施西部师资培优计划、协同对口援建项目等西部支教新模式。保定学院先后派出实习教师120人赴新疆且末县、和静县的中小学、幼儿园任教，接收近300名新疆中学生和40余名新疆中小学党支部书记来校学习。作为河北省唯一一所承担教育部“校长国培计划”——中西部地区农村校长助力工程的高校，保定学院近五年共培训中西部地区中小学校长1700余人、农村中小学骨干教师7600余人。

2021年80名毕业生、2022年21名毕业生、2023年42名毕业生……十年来，200多名保定学院毕业生奔赴西部基层，扎根新疆、西藏、广西、云南、甘肃、四川等地。

引导更多毕业生走向西部

天刚蒙蒙亮，新疆喀什岳普湖县艾西曼镇和谐村党支部书记胡李杨就开始了“每日打卡”，检查村里的卫生情况。2019年，河北农业大学毕业生胡李杨放弃了北京工作的机会奔赴喀什。“有问题找书记”“这年轻人能成事”，如今在和谐村已经成为村民的共识。

河北省教育厅相关负责人介绍，河北各高校以保定学院西部支教优秀毕业生群体为榜样，认真学习、总结、提炼出了对大学生进行思想政治教育的好经验、好做法，把支援西部、服务基层作为立德树人和思政教育的重要内容，教育引导更多毕业生走向西部、走进基层。

“你首选的就业地区是哪里？”“你会选择哪一个基层就业项目？”在河北经贸大学，学校通过一张张职业发展意向问卷分析大学生职业发展意向，积极向毕业生宣讲基层就业政策，引导毕业生树立家国情怀，到基层去，到西部去。

河北师范大学出台顶岗实习、应征入伍、创业资助等多项支持政策，还开展“青春建功新时代”主题活动，进行基层就业政策解读和基层用人单位推介，举办“榜样力量”“青春正能量”等就业创业典型宣讲，激励更多学子用实际行动践行青春誓言。

自2017年起，河北农业大学就建立了“太行山农业创新驿站”服务基层体系，打造连接枢纽，推动师生与农业生产端无缝对接，以解决实际问题、促进产业发展。

河北医科大学积极探索“沉下去”医疗卫生人才培养新模式，构建订单式培养模式，推进专业实习与基层用人单位直连，并将“送医下乡”社会实践纳入研究生必修课，发挥专业优势，定期深入基层解决群众医疗难题。

为广袤的土地带去无尽的生命力

兔子、小狗、小猫、小猪……直播间里小动物成为带货主播，这场特殊的直播出自河北建材职业技术学院毕业生张冠辉之手。前几年，刚刚毕业的张冠辉在北京选择了当时刚刚兴起的短视频领域工作。当时，他不仅成立了自己的新媒体创业团队，还积累了短视频创作的丰富经验。2018年，张冠辉回到家乡河北蔚县大德庄村。在他的带领下，家乡畜牧业产品通过直播等渠道，总销量达到了4000余万元，村民人均年收入增加了3000元。同时，张冠辉带领的团队还将自己的新媒体运营经验、直播技巧传授给老乡。

而在数千公里外的新疆吐鲁番，河北经贸大学2020届毕业生童旭旭正奔走在助力乡村振兴的第一线。协调帮助群众解决问题，协调筹建肉鸡养殖和酥瓜种植基地……在“火洲”吐鲁番，童旭旭的干劲越来越大。

像一棵棵红柳、一株株格桑花一样扎根西部和基层，河北高校毕业生依托自身专业优势，在教育、医疗、农业等领域为支援西部、服务基层作出了积极贡献，为广袤的土地带去无尽的生命力。

近三年来，河北师范大学全校50%以上的师范毕业生到县及以下基层地区就业，256名毕业生选择西部计划等基层项目就业，429名毕业生到新疆、西藏地区就业。该校还开展了“顶岗实习支教”计划，为西部地区、基层中小学等输送了大量的实习教师。截至目前，该校已有超过5.4万名师范生参加了37期顶岗实习支教，实习学校遍布河北、新疆150多个县（市、区）的农村中小学、幼儿园。

2016年，河北医科大学成立全国首家乡村医师学院，紧紧围绕乡村医生岗位胜任力提升目标，扎实开展乡村医生培训工作。八年来，河北医科大学已在河北省内及新疆、内蒙古等地建立10个培训基地，义务开展各类基层卫生培训近百期，现场培训学员1.1万名。

河北农业大学在河北全省建立教学、科研、生产“三结合”基地347个，区域综合试验站9个，现代农业教育科技创新示范基地41个，推广新成果、新品种和新技术1000余项，有力促进地方经济社会发展。

“你问我为什么选择了这里，我会告诉你，被人需要是一种别样的幸福。”如今，在英吉沙县艾古斯乡先米来村担任党支部书记的杨加劲把“好儿女志在四方，有志者奋斗无悔”当作自己终生的奋斗目标。

（记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：李昉、李依环)