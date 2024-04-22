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2024高等教育数字化发展大会在杭州举行

2024年04月22日08:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月22日电 （记者孙竞）4月20日，由浙江省教育厅支持，中国高等教育学会和浙江大学共同主办的“2024高等教育数字化发展大会”在杭州举行。本次大会的主题是“数智教育 引领未来”。

中国高等教育学会会长杜玉波在致辞中指出，在推进教育数字化进程中，高等教育理应成为数字教育变革的引领者、先行者和创造者，主动超前布局，打造更加开放、更高质量、更有韧性的高等教育新生态。他提出，要从四个方面寻求突破，以数智技术赋能高等教育高质量发展：一是推动数智技术融合应用，创新人才培养模式；二是释放数智技术发展潜能，加快培育新质生产力；三是破除数据要素流动壁垒，提高教育治理效能；四是塑造数字化赋能国际交流合作新形态，打造数字化旗舰项目。

中国高等教育学会副会长、浙江大学党委书记任少波介绍，近年来，浙大开启了数字赋能教育教学改革、科研范式转型、治理体系变革的实践，着力建设“网上浙大”新型办学空间，构建以学生成长为中心的全链路一体化教学支撑体系，推动AI for Education教育教学改革，布局AI for Science基础平台及面向各学科的领域大模型，打造了支撑多跨场景应用的整体智治系统。浙大期待与社会各界一道，加快构建多元协同、跨域合作的教育数字化生态圈，在探索数字时代教育新形态、促进优质教育资源共建共享等方面持续发力。

本次大会设置主旨报告、平行会议及专题工作坊等环节。中国科学院院士、武汉大学校长张平文，中国工程院院士、同济大学校长郑庆华，中国工程院院士、浙江工业大学校长高翔，中国工程院院士、浙江大学信息学部主任陈纯，教育部高等教育司一级巡视员宋毅，中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任、武汉理工大学校长杨宗凯，中央财经大学党委书记何秀超，电子科技大学校长胡俊，西南财经大学校长李永强分别围绕大会主题作学术报告。

“高校治理体系中数字化能力发展指数研究”启动仪式。中国高等教育学会供图

“高校治理体系中数字化能力发展指数研究”启动仪式。中国高等教育学会供图

开幕式上还进行了 “高校治理体系中数字化能力发展指数研究”启动仪式、“教育数字化研究系列成果”发布仪式。在后续的平行会议上，近30位专家学者围绕 “教育教学智能化与人才培养模式创新”“人工智能模型在教育教学中的探索与实践”“师生数字化素养与智能应用能力提升”等热点问题作专题报告。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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