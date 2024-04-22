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北京市委教育工委举办2024年北京高校学科带头人读书班

2024年04月22日10:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月22日电 （记者李昉）近日，北京市委教育工委举办2024年北京高校学科带头人读书班，旨在持续强化高校教师思想政治工作，以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，助力教育、科技、人才一体化发展。

据了解，参训学员学科领域横跨文史、理工、艺术、经管、法学、农学等，其中国家级人才计划入选者40人，省部级人才计划入选者18人。课程周期为4天，采用封闭式集中培训方式开展专题讲授、现场教学、个人自学、分组研讨等模块，坚持理论学习和实践教学相结合、集中学习和自主学习相结合、专家讲授和体验式学习相结合。授课教师包括院士、知名专家学者、司局级领导干部等。

北京市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋表示，北京正全力推进教育、科技、人才“三位一体”统筹发展，深刻认识高等教育面临的新形势新挑战，准确把握高等教育发展的新定位新要求。高校教师要践行首善标准，大力弘扬教育家精神，努力做“经师”和“人师”相统一的大先生，以教师之强支撑教育之强；牢记初心使命，更好肩负起立德树人根本任务，构建亦师亦友的新型导学关系，培养更多优秀拔尖创新人才；锚定战略目标，积极作为有力服务强国建设，为建设国际科技创新中心、实现高水平科技自立自强、发展新质生产力贡献智慧力量。

(责编：李依环、熊旭)

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