人民网北京4月15日电 （记者郝孟佳）由中国（教育部）留学服务中心主办的“回应挑战，共创未来——开创留学工作新局面”2024中国留学论坛日前在京举办。

2024中国留学论坛现场。人民网记者 郝孟佳 摄

全国人大教科文卫委副主任委员田学军指出，留学教育联通中外，是促进人才培养、民心相通的重要渠道。面对时代的需要，留学教育也需要进一步创新发展。他提出三点倡议，一是搭建多元化交流合作的网络，积极与各国开展多层次、多类型的教育交流合作；二是深化数字教育领域的合作；三是广泛开展交流互鉴。

中国（教育部）留学服务中心党委书记、主任王大泉表示，中心将继续发挥自身优势，为学生提供更多安全、可靠、便捷、专业的服务，推动双向留学。此外，中心还将结合地方高等教育的需求，有针对性地对接海外优质教育资源，助力高水平大学、高水平职业教育院校和民办院校提升国际合作水平，推进形成多层次、多领域的教育国际合作格局。

山东大学党委书记任友群表示，高校要主动拥抱数字时代潮流，加强国际化交流与合作，持续推进具有全球胜任力的高层次人才培养。

论坛上，来自海内外的专家学者围绕“国际化人才培养的趋势与规律”“跨境教育的质量评价和学历互认”“数字化国际化背景下高等教育的合作交流与制度创新”三个主题展开研讨，分享经验。

作为中国国际教育巡回展的重要开幕活动，中国留学论坛已连续举办20年。多位海内外教育界的政府官员、专家、学者、中外院校代表在论坛上就相关国际热点话题各抒己见、凝聚共识，已成为助力中国参与国际教育治理、搭建中外教育文化友好交往的重要工作平台。

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