人民网北京4月15日电 （记者李昉）13日，以“研讨本色文化理念、探索本色文化价值”为主题的本色文化传播研讨会在清华大学举办。多位专家学者汇聚一堂，共同探讨本色文化的内涵与价值。

何为本色文化？会上，本色文化发起人周炜进行了解读。周炜介绍，本色文化是老兵文化的核心，代表着“本色不改”的精神追求。这种文化是从军岁月在生命中留下的深刻印记，也是热血儿女用家国情怀铸就的高地。

活动现场，中国第一代女子导弹操作号手、清华大学教师王晓丽，航空母舰辽宁舰操舵手、北京大学本科生王心仪在发言中分享了她们的从军经历与退役感悟。中国人民大学教师周晓辉分享了自己参与抗洪抢险的感人故事，引发现场共鸣。

在谈到本色文化的艺术创作时，表演艺术家黄宏表示，当代年轻人对军事题材作品充满热情，本色文化的传播需要紧扣时代脉搏，唱响主旋律，聚焦现实生活。“通过优秀的文艺作品，可以更好地展现本色文化的魅力，激发年轻人的爱国情怀。”

现场多位专家从不同角度对本色文化的传播展开讨论。清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤用AI技术制作音乐致敬退役军人，讲述大模型赋能本色文化视听传播；北京大学新闻与传播学院俞虹教授针对本色文化传播的社会意义、基本逻辑与实践路径展开探讨；中国传媒大学戏剧影视学院教授杨洪涛作为退役军人，聚焦本色文化传播如何创新，提出从退役军人视角转换成“兵民”双重视角的观点。

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