人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦内涵与价值 本色文化传播研讨会在京举行

2024年04月15日10:30 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月15日电 （记者李昉）13日，以“研讨本色文化理念、探索本色文化价值”为主题的本色文化传播研讨会在清华大学举办。多位专家学者汇聚一堂，共同探讨本色文化的内涵与价值。

何为本色文化？会上，本色文化发起人周炜进行了解读。周炜介绍，本色文化是老兵文化的核心，代表着“本色不改”的精神追求。这种文化是从军岁月在生命中留下的深刻印记，也是热血儿女用家国情怀铸就的高地。

活动现场，中国第一代女子导弹操作号手、清华大学教师王晓丽，航空母舰辽宁舰操舵手、北京大学本科生王心仪在发言中分享了她们的从军经历与退役感悟。中国人民大学教师周晓辉分享了自己参与抗洪抢险的感人故事，引发现场共鸣。

在谈到本色文化的艺术创作时，表演艺术家黄宏表示，当代年轻人对军事题材作品充满热情，本色文化的传播需要紧扣时代脉搏，唱响主旋律，聚焦现实生活。“通过优秀的文艺作品，可以更好地展现本色文化的魅力，激发年轻人的爱国情怀。”

现场多位专家从不同角度对本色文化的传播展开讨论。清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤用AI技术制作音乐致敬退役军人，讲述大模型赋能本色文化视听传播；北京大学新闻与传播学院俞虹教授针对本色文化传播的社会意义、基本逻辑与实践路径展开探讨；中国传媒大学戏剧影视学院教授杨洪涛作为退役军人，聚焦本色文化传播如何创新，提出从退役军人视角转换成“兵民”双重视角的观点。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部