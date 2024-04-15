原标题：深入基层一线 宣讲国家安全

“我们要争当‘红岩先锋’，做讲好国家安全故事的宣传员……”4月12日，在重庆市大中小学同上一堂国家安全教育特色思政课启动活动上，来自西南政法大学的学生宣讲员杨涛，正在台上讲述着。

杨涛所在的西南政法大学大学生宣讲团（以下简称“宣讲团”）成立于2019年3月，五年来，宣讲团深入学校、社区、乡村、军营……累计开展线上线下宣讲逾700场次，线上线下受众超700万人次。

“学得好”才能“讲得透”

“国家安全是国家生存发展的基本前提。维护国家安全是全国各族人民根本利益所在……”3月26日下午，书香里的宣讲团——“总体国家安全观·创新引领10周年”系列读书会第一期在西南政法大学国家安全学院会议室举办。国家安全学院师生代表和宣讲团全体成员如约而至，共沐书香。

“我们深知‘讲得透’的前提是‘学得好’，因此首先要在书香味上下功夫——如果宣讲团成员学得不深不透，那就无法把宣讲内容讲好讲活！”宣讲团指导教师、西南政法大学国家安全学院党委书记胡尔贵介绍。

西南政法大学校长林维介绍：“学校2018年在全国普通高校中率先成立国家安全学院，在2021年获批了全国首批国家安全学一级学科博士学位授权点，2023年国家安全学院团队成功入选重庆市高校黄大年式教师团队……这些都是宣讲团建设所依托的教育力量。”

“用脚步丈量中国大地”

4月1日，重庆市国家安全宣传月活动启动仪式上，宣讲团成员们向全市人民发出“争当红岩先锋·维护国家安全”倡议。

五年来，宣讲团足迹遍布重庆市20多个区县和乡镇以及安徽、山西等地。科普反间谍法，讲解粮食安全、网络安全、核安全……他们以演讲、朗诵、故事会、微视频、知识问答等通俗易懂的形式，线上线下向青少年学生、社区居民、企业员工等宣讲总体国家安全观，推动维护国家安全意识深入人心。

据不完全统计，近年来，宣讲团成员在各类活动中荣获省部级（含）以上奖项的共计100余人次。2021年，宣讲团所属的国家安全学院被评为“重庆市教育系统法治宣传教育工作先进集体”。

“从学校走向社区，从书本走向实践。要想讲得好，就要做到用脚步丈量中国大地，在一场场基层宣讲中深化理解大安全理念，在与群众的一次次交流中强化维护国家安全的责任感、使命感，为汇聚维护国家安全强大合力作出贡献。”宣讲团带队教师、西南政法大学国家安全学院副教授佘杰新说。

让理论宣讲“活”起来、“潮”起来

“国家安全教育进校园”主题活动线上直播半个小时观看量破50万，“我和新时代国家安全”宣讲大赛在“央视频”账号全程播出获上万网络用户“点赞”，自编自导自演各类短剧浏览量超20万……这些都是宣讲团重视网络平台建设，创新宣讲形式，让理论宣讲“活”起来、“潮”起来，推动党的创新理论在云上“飞入寻常百姓家”取得的成果。

“在这个网络时代，理论宣讲既要有理论高度又要有流量热度。”宣讲团指导教师、国家安全学院院长马方说。

据了解，西南政法大学把学生理论宣讲团建设作为理论武装工作的重要抓手，近年来，除了大学生总体国家安全观宣讲团，学校还打造了大学生讲习所、当代中国人权观宣讲团等近30支理论宣讲团队，成员有3000余人。近五年来该校开展理论宣讲7000余场次，线上线下受众逾5000万人次。

西南政法大学党委书记樊伟表示，学校作为新中国最早建立的高等政法院校，具有维护国家安全的基因和传统。近年来，学校持续用党的创新理论凝心铸魂，积极主动对接国家重大战略，依托法学、国家安全学、新闻传播学等优势学科，加快建设新型政法学科集群，努力把宣讲团打造成为具有全国影响力和重庆辨识度的国家安全宣传教育名片。

（记者 张国圣 通讯员 安 鑫 冯 颖）

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