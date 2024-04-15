人民网北京4月15日电 （记者郝孟佳）15日凌晨，北京大学考古文博学院发布讣告：中国共产党党员、著名考古学家、北京大学哲学社会科学资深教授严文明先生因病医治无效，于2024年4月14日20时13分在北京逝世，享年92岁。

严文明1932年10月出生于湖南华容，1958年9月毕业于北京大学历史系考古专业并留校任教，1986年12月晋升为教授，1990年被国务院学位委员会聘为博士生导师，2005年被聘为北京大学哲学社会科学资深教授。曾任北京大学考古学系主任、北京大学学术委员会委员，兼任国家文物局专家组成员、中国考古学会副理事长、国际史前学与原史学联盟常务委员、德国考古研究院通讯院士等学术职务。

讣告中称，严文明先生是北京大学考古学学科和人才培养体系的主要设计者和领导者，中国新石器时代考古学科体系的创建者，中国考古学科发展的引领者，中国考古学与文化遗产保护思想家，卓越的考古学教育家，为中国乃至世界的考古和文化遗产保护事业培养了众多优秀人才，是中国考古学界的一面旗帜。

记者了解到，去年12月15日，在上海举行的“第五届世界考古论坛”上，严文明获颁终身成就奖。该奖项是世界考古论坛颁发的最高荣誉，专门表彰在全球范围内享誉盛名、学术造诣深厚、对考古学领域影响广泛而深远的学者。严文明是首次获得该奖项的中国考古学家。颁奖词说：“这不仅是对严文明先生在推进考古学科发展上的杰出贡献的认可，更是对他不懈地向公众宣传考古学对于当代社会及人类共同未来重要性的肯定。”

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