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厦门“三爱”教育引导学生厚植爱国主义情怀

2023年12月22日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：厦门“三爱”教育引导学生厚植爱国主义情怀

　　 “每次想放弃时，拿下金牌为国争光的念头就像一股无形的力量，再次把我拉回来。希望同学们努力学习专业知识，广泛培养兴趣爱好，遇到困难和挑战保持积极心态面对，挑战自我、突破极限，努力成为一个对国家有用的人。”日前，在厦高校“爱党、爱祖国、爱社会主义”主题教育成果展示活动暨“学习新思想，争做好青年”对话会在厦门大学翔安校区举行。在活动现场，福建省青少年体育学校教练、2016年里约热内卢奥运会举重冠军邓薇，向青年学子送上了暖心建议。

　　 本次活动由厦门市委宣传部、厦门市委教育工委、厦门市文旅局、共青团厦门市委、厦门市社科联等联合主办。现场，主办方通过播放VCR短片的方式，回顾了在厦各高校开展的丰富多彩的“三爱”主题教育活动。集美大学党委学生工作部副部长雷会彬说，丰富多彩的主题教育活动，有效引导了广大青年大学生厚植爱国主义情怀，更加坚定不移听党话、跟党走。

　　 据了解，主办方还重点围绕“学习新思想 争做好青年”主题，举办了“青春·在路上”“奋斗·有梦想”“爱国·担使命”三场青年对话会，邀请了多位对话嘉宾和青年代表，同厦门各高校与会大学生进行真诚、有价值的人生对话。

　　 在厦高校“三爱”主题教育系列活动自今年5月启动以来，各主办单位和在厦19所高校采用线上线下相结合的方式，广泛开展了学习体验、主题宣讲、先进模范学习宣传、红色基因传承教育、主题文化活动和社会实践服务等相关活动。

　　 在活动开展过程中，涌现出了厦门大学《最美的青春》音乐剧等一批优秀项目，各高校青年学生参与热情高涨。（记者 马跃华）

(责编：李依环、熊旭)

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