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青海：大部分学校已恢复教学

2023年12月22日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：青海：大部分学校已恢复教学

记者从青海省教育厅了解到，受甘肃临夏州积石山县6.2级地震影响的青海省海东市民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县，目前大部分学校已恢复教学。

据了解，民和县共有176所学校，目前132所学校已恢复线下教学，距离震中较近、受损严重不具备复课条件的学校将开展线上授课；循化县共有134所学校，除幼儿园和个别学校外，其他学校均已复学；化隆县目前只有一所学校尚未恢复线下教学。

21日上午，循化县积石小学复学后的第一课，就是组织在校学生开展地震应急演练。“我们模拟演练了停电后进行有效室内避震、迅速有序撤离现场，帮助师生进一步提高防灾意识和应变能力。”该校校长王东说。

地震发生后，民和县中川乡中心学校师生有序疏散撤离，未出现人员伤亡情况。“明天我们将开展灾后的第一堂网课，针对家里受损严重、无法进行线上学习的同学，我们将组织老师到集中安置点‘送学’，把地震对教学的影响降到最低。”中川乡中心学校校长王永昭说。

此外，为保障受灾地区学生和相关群体教育服务工作，青海省教育厅开通面向灾区学生、研究生考试考生等群体的心理援助热线、资助咨询热线、考生求助热线，为受灾地区中小学生线上提供突发危机心理干预咨询辅导，为受灾学生制定专项资助方案，开通地震灾害期间临时困难补助应急申请专项通道，“一人一案”做好资助帮扶。对因地震灾害可能影响正常参加全国硕士研究生招生考试的考生进行登记，并根据考生实际情况提供相应的考试便利服务。（记者万玛加 王雯静）

(责编：李依环、熊旭)

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