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广西大学：用好“师生e见”“作业本”

本报记者 庞革平
2023年12月22日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“图书馆插座少，学习设备充不上电；学生宿舍区洗衣机不够，洗衣服要排队；小学下午4时30分就放学、大学下午6时才下课，老师没法接娃很心焦……”遇到问题，拿出手机，点开“师生e见”，一键“留作业”。在广西大学，学生给老师、给学校“留作业”，群众给党员、党组织“出题”，现在成了常态。

近年来，广西大学深入推进落实广西基层党建“五基三化”提升年行动，在全校33个二层机构党组织中创新推行基层党建“作业本”模式。师生问题“留作业”，各级党组织解决问题“做作业”，通过解决问题焕发出师生爱党爱国热情、涌现出更多教学科研成果的成效“判作业”，全面增强基层党组织的政治功能和组织功能。

碰到难题“留作业”

“师生提、书记聊、基层找、巡视查、上级点，真找问题、找真问题，是我们的初衷。我们充分利用学校技术人才优势，组织师生团队开发‘师生e见’微信小程序，建立24小时全天候、全方位、全覆盖的线上‘留作业’平台，把‘作业本’送到师生手里。”广西大学党委组织部常务副部长王祥高介绍道。

自9月份推出以来，广西大学师生在“师生e见”线上作业平台共提出问题693个，涵盖党团、学业、教学、科研、生活服务等各种类型，碰到难题“留作业”逐渐成为师生的一种习惯。

针对大学下课时间晚于幼儿园、小学放学时间，教职工接孩子放学存在困难的问题，广西大学广泛开展调研和协调。幼儿园延长托管时间，教职工子女所在小学提供课后延时服务，学校各分工会开设“多彩四点半课堂”，让教职工安心上课、专心工作、沉心科研。

“孩子在‘四点半课堂’写作业、做手工、体育锻炼，我们心无旁骛在实验室做科研，这个‘作业本’我打5颗星。”广西大学动物科学技术学院黄洁萍说。

12月14日，黄洁萍团队在国际知名期刊《International Journal of Biological Macromolecules》（《国际生物大分子杂志》）发表了关于水牛肌内脂肪沉积调控研究的阶段性成果，其博士生朱锐锐为论文第一作者。

从做好一道题到解决一类题，广西大学基层党建“作业本”越来越厚实，学校的发展变化越来越显著，师生对学校党组织越来越认同，在师生已进行满意度评价的553个问题中，总体评价优秀率为92%。

广西大学党委副书记、校长韩林海说，党员干部要把师生的操心事、烦心事、揪心事当做自家事、分内事、要紧事，及时领题、高效做题、破解难题，打造好以党建引领基层治理的“聚能环”。

同题共答“做作业”

对于师生反映上来的问题，广西大学建立“学校—学院（部门）—党支部（党员）”答题模式。各级答题组对师生提交的作业进行分类、研判，统筹安排党支部、党员领题“做作业”完成一件。

新闻与传播学院一名学生提出，找实习单位很难，学院很快建立了实习单位数据库，了解到其他学院学生也存在同类问题，各学院也相继建立实习单位数据库，校团委也建立了实习单位大数据库，供全校学生选择。

“促进学校基层党建与业务工作有机融合、同频共振、同向发力，把党建优势转化为学校发展优势。”广西壮族自治区政协副主席、广西大学党委书记王乃学说。

在广西大学图书馆，每天前来借阅、学习的读者达6000多人次。“图书馆里缺少插座”是学生在“师生e见”中提出的问题之一。

为此，校党委书记亲自挂帅学校基层党建“作业本”总答题组组长，多次召开专题推进会、全程督办图书馆插座问题。如何科学测算插座实际需求数量，线路怎么设计，插座怎么选择，经费怎么解决，如何施工才能将对师生的打扰降到最低，各部门迅速行动，同题共答。

“在探索基层党建‘作业本’的过程中，学校形成了基层党组织牵头、党员群众参与、部门协同联动的良好局面，办学理念实现了以管理者为中心向以师生为中心转变，行政效能大大提升。”广西大学党委副书记马少健介绍。

（李伟红、贾琦艳参与采写）

(责编：李依环、熊旭)

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