本报电 （董佳琦）近日，由浙江省侨办、浙江外国语学院主办，浙江省华侨华人研究会、浙江外国语学院华侨学院、中文学院和浙江省杭州市西湖区侨办共同承办的浙江省第三届华侨华人国际学术研讨会在杭州举行，来自海内外华侨华人研究领域的专家学者、侨务工作者、侨领侨商代表等近70人参加研讨会。

浙江省委统战部副部长、省侨办主任姜景峰在研讨会开幕式上致辞时表示，浙江是全国著名侨乡和重点新侨大省，广大浙籍侨胞是共建“一带一路”倡议的积极推动者和实践者，已经成为推动浙江经济社会发展的宝贵资源、独特优势和重要力量。他指出，要结合浙江侨情，加强涉侨理论研究；结合浙江侨需，提升为侨服务能力；结合浙江发展，扩大国际传播。

浙江外国语学院党委副书记曹仁清在致辞中说，近年来，浙江外国语学院紧紧围绕国家和浙江发展大局，着眼发挥和强化自身特色优势，提出了“三地四域”战略目标。学校成立华侨学院，立足浙江侨乡，发挥学校外语特色与优势，广泛凝聚侨心侨力侨智，服务浙江省侨情侨需。未来，学校将一如既往扛牢做好新时代侨务工作的使命担当，广泛凝聚侨心侨力侨智，为发挥华侨华人在共建“一带一路”、构建人类命运共同体中的重要作用提供强劲的智力支撑。

中国华侨华人研究所所长张春旺在致辞时表示，本次华侨华人国际研讨会围绕共建“一带一路”，探讨海外侨情变化，研究发挥海外华侨华人在共建“一带一路”中的作用，意义重大。他指出，要认真贯彻中央经济工作会议精神，切实把握党和国家大局需要，从侨情变化实际出发，推动浙江建设好新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口和改革开放先行地。

研讨会上，长江学者、清华大学华商研究中心教授龙登高，厦门大学公共管理学院教授李明欢，上海社科院国际问题研究所研究员胡志勇，人民日报数字传播有限公司董事长吴绮敏分别作了题为《“一带一路”华商：疫情后的考察》《中华优秀传统文化视域中的华侨精神》《南亚华人分布与聚居研究》《汇聚传播之力，共同讲好“一带一路”故事》的主旨报告。

来自国内外华侨华人研究领域的学者、侨商代表等围绕新形势下华侨华人与共建“一带一路”、华侨华人与海外侨务工作、华侨华人与华文教育工作以及华侨华人与海外传播工作等主题作了深入交流与探讨，并就进一步做好浙江侨务工作和侨情侨需研究建言献策。

(责编：李依环、熊旭)