人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

“一带一路”职业教育国际论坛开幕 聚焦提升职教适应性与现代化

2023年12月21日11:58 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社保定12月20日电 (陈建新 崔涛 吕子豪)“一带一路”职业教育国际论坛12月20日在河北保定开幕。以“服务共建‘一带一路’提升职业教育的适应性与现代化”为主题，来自27个国家的政府官员、驻华使领馆人员及中外院校、企业代表等逾500名嘉宾与会。

图为活动现场对话交流职业教育赋能“一带一路”建设。 中新社记者 韩冰 摄

图为活动现场对话交流职业教育赋能“一带一路”建设。 中新社记者 韩冰 摄

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席会议并作主旨演讲。他表示，教育国际合作与交流是促进民心相通、推动人类文明进步的重要力量。十年来，中国广大职业教育界人士秉持丝路精神，同各国友人紧密互动、务实切磋，开展了多种形式、多种类型的国际交流与合作，取得了优异成绩。

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

他指出，职业教育是“一带一路”建设的重要组成部分，要构建“一带一路”职业教育互联互通合作新机制，形成长期、稳定、可持续的合作发展模式；要开展更加务实的职业教育合作，推动“一带一路”职业教育高质量发展；要加快完善配套政策，协同推进“一带一路”职业教育服务体系建设；要推动数字化赋能职业教育，惠及更多共建国家和人民。

图为活动现场欧洲议会交通旅游委员会副主席乌伊海依·伊什特万致辞。 中新社记者 韩冰 摄

图为活动现场欧洲议会交通旅游委员会副主席乌伊海依·伊什特万致辞。 中新社记者 韩冰 摄

吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫发表视频致辞称，为了应对技术进步的加速和工业及后工业经济的需求变化，有必要大力发展现代化的职业教育。尽管面临各种全球和地区动荡的局势，但在“一带一路”倡议鼓舞下，吉中人民共同协调、相互行动，以睦邻友好、友谊合作的精神克服了共同面临的各种困难。双方将共同努力，尊重文明多样性，为实现普遍繁荣和共同安全而努力合作。

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

主旨论坛上，山东省政协副主席段青英、斯里兰卡教育部副部长维吉塔·贝鲁戈达等12位中外嘉宾分别发言。

论坛由中华职业教育社、中国教育国际交流协会、亚洲教育论坛共同主办，为期两天，设置开幕会、主论坛、平行论坛、中华传统文化展演等活动。论坛现场还发布了“一带一路”共建国家职业教育协作发展行动倡议。

(责编：王鑫、崔競文)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部