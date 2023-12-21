中新社保定12月20日电 (陈建新 崔涛 吕子豪)“一带一路”职业教育国际论坛12月20日在河北保定开幕。以“服务共建‘一带一路’提升职业教育的适应性与现代化”为主题，来自27个国家的政府官员、驻华使领馆人员及中外院校、企业代表等逾500名嘉宾与会。

图为活动现场对话交流职业教育赋能“一带一路”建设。 中新社记者 韩冰 摄

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席会议并作主旨演讲。他表示，教育国际合作与交流是促进民心相通、推动人类文明进步的重要力量。十年来，中国广大职业教育界人士秉持丝路精神，同各国友人紧密互动、务实切磋，开展了多种形式、多种类型的国际交流与合作，取得了优异成绩。

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

他指出，职业教育是“一带一路”建设的重要组成部分，要构建“一带一路”职业教育互联互通合作新机制，形成长期、稳定、可持续的合作发展模式；要开展更加务实的职业教育合作，推动“一带一路”职业教育高质量发展；要加快完善配套政策，协同推进“一带一路”职业教育服务体系建设；要推动数字化赋能职业教育，惠及更多共建国家和人民。

图为活动现场欧洲议会交通旅游委员会副主席乌伊海依·伊什特万致辞。 中新社记者 韩冰 摄

吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫发表视频致辞称，为了应对技术进步的加速和工业及后工业经济的需求变化，有必要大力发展现代化的职业教育。尽管面临各种全球和地区动荡的局势，但在“一带一路”倡议鼓舞下，吉中人民共同协调、相互行动，以睦邻友好、友谊合作的精神克服了共同面临的各种困难。双方将共同努力，尊重文明多样性，为实现普遍繁荣和共同安全而努力合作。

图为 “一带一路”职业教育国际论坛现场。 中新社记者 韩冰 摄

主旨论坛上，山东省政协副主席段青英、斯里兰卡教育部副部长维吉塔·贝鲁戈达等12位中外嘉宾分别发言。

论坛由中华职业教育社、中国教育国际交流协会、亚洲教育论坛共同主办，为期两天，设置开幕会、主论坛、平行论坛、中华传统文化展演等活动。论坛现场还发布了“一带一路”共建国家职业教育协作发展行动倡议。

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