人民网北京12月21日电 日前，2023“时代青年说——以高质量发展全面推进农业农村现代化”主题论坛在北京师范大学举行。来自陕西、湖南、山东、四川、江苏等9省（市）从事乡村振兴工作的基层干部，以及来自北京大学、中国人民大学、复旦大学等全国10余所高校的师生代表参加了研讨。

北京师范大学政府管理学院院长章文光介绍，“时代青年说”系列活动旨在汇聚专家学者、一线干部、农业农村从业者等各方力量，分享经验、凝聚共识，为农业农村的高质量发展探索出可行和有效的路径，为乡村振兴事业贡献更多的建设性意见和方案。

圆桌会议环节，基层干部围绕“农地制度改革与利用转型”“技术赋能与数字乡村建设”“乡村治理体系与机制完善”“基层治理创新与经验推广”四个议题与到场学子们共同探讨，展现各地方基层在推动农业农村现代化工作中取得的成果与经验。

北京师范大学政府管理学院副院长连宏萍表示，高质量农业农村发展关系到粮食安全，更关系到国家可持续发展和社会的和谐稳定，新时代青年学子们要有参与推进农业农村现代化的责任感和使命感，肩负起时代赋予的历史使命。

据悉，此次论坛由北京师范大学政府管理学院/农村治理研究中心主办。（孙竞、实习生徐纪雪）

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