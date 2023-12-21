人民网北京12月21日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，近日，教育部、市场监管总局、工信部、全国妇联四部门办公厅联合印发通知，部署各地进一步加强儿童玩具和学生用品安全管理。通知明确，要加大质量安全监督管理力度，以儿童玩具和学生用品主产区、批发市场、农村集贸市场和电商平台等为重点，加大“网红”玩具、学生文具用品抽查检查力度。

通知指出，市场监管部门要压实生产销售企业主体责任，督促生产企业严格按照标准组织生产，督促电商平台经营者强化平台内经营者入驻资质资格审核，发挥技术机构、行业协会作用，引导企业依标生产、依规销售，不断促进产品质量提升。会同公安机关严厉打击制假造劣等违法违规行为。

通知强调，教育行政部门要会同公安、市场监管、城市管理等部门开展专项治理工作，重点查堵存在物理危害、化学危害、可燃性危害以及不良行为引导的玩具产品和学生用品，为青少年学生身心健康成长营造良好环境。要指导学校严格校园日常管理，严禁劣质有害产品进入校园。对于集中采购的各类教玩具和学生用品，要建立“双审查”责任制，把牢质量、安全、健康的第一道关口。教育督导部门要开展经常性督导，发现问题及时报告，及时研究解决。

通知要求，教育行政部门和学校要定期组织开展有针对性的宣传活动，让学生正确识别和自觉拒绝危险有害玩具，做到不购买、不携带、不玩耍。要会同市场监管部门组织开展“产品安全质量知识进校园”活动，会同妇联组织加强包括玩具安全在内的安全知识宣传教育，督促家长履行家庭教育主体责任，引导孩子科学选择、正确使用玩具和学习用品。

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