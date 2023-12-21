人民网北京12月21日电 （记者李依环）日前，数据要素与数字经济高层研讨会在首都经济贸易大学举办，来自北京市人民政府、国家自然科学基金委、国家数据局等相关部门负责同志，以及全国20余所院校、研究机构的专家、学者现场参会。

“数字技术正在深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式，而数字经济已经成为推动世界科技革命和产业变革的先导力量。”中国科学院院士、国家自然科学基金委党组成员、副主任江松介绍了当前数据要素市场与数据要素流通领域的科学前沿问题，以及实践中存在的急难问题。他希望与会专家、学者畅所欲言，充分交流，进一步凝练重大关键科学问题，为推动我国数字经济的发展作出贡献。

北京市人民政府副秘书长陈蓓在致辞中表示，此次数字经济学术研讨会对于推动数字经济的健康、可持续发展具有重大意义。北京市数字经济已成为支撑经济增长的关键动能，在全球数字经济标杆城市建设中处于领先地位。未来，北京将继续加强数字经济创新生态系统建设，支持传统产业的数字化和智能化改造，加强国际合作，推动数字经济的全球发展。北京市政府将继续支持和鼓励数字经济的创新发展，与各方共同构建数字经济的美好未来。

首都经济贸易大学党委书记王文举表示，数字经济对全球经济结构和竞争格局有着重要影响，首都经济贸易大学近年来在数字经济领域取得了显著的研究成果。未来，学校将进一步统筹优势资源，推进人才培养数智化转型，积极开展有组织科研，发挥高端智库作用。希望各方继续支持学校发展，并期盼深化交流合作，共同为数字中国和北京全球数字经济标杆城市建设作出新的更大贡献。

大会报告环节由首都经济贸易大学校长吴卫星主持。复旦大学教授黄丽华、山东大学教授林平、中国科学院数学与系统科学研究院研究员杨晓光、南方科技大学教授孙宁等专家、学者，聚焦数据要素流通、机制设计、数实融合等热点话题进行深入分享。

据悉，本次论坛由国家自然科学基金委员会管理科学部主办，首都经济贸易大学承办。研讨会期间，数据要素分论坛、数字经济分论坛、北京市数据要素与数字经济高质量发展研讨会同期举办。

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