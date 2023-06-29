樊小杰

青年是实现强国复兴伟业的先锋力量，青年工作是党的一项战略性工作。党的十八大以来，党中央高度重视青年、热情关怀青年、充分信任青年。发扬斗争精神是一代代青年矢志不渝的价值遵循，新时代新征程也呼唤青年发扬斗争精神。因此，要引导新时代青年敢于斗争、善于斗争，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

一、斗争精神是一代代青年矢志不渝的价值遵循

时代各有不同，青春一脉相承。一代代青年在党的领导下敢于斗争、善于斗争，形成了鲜明的政治品格、凝聚了强大的精神力量、作出了明确的实践选择。

坚持对党忠诚、站稳人民立场，是青年发扬斗争精神的政治品格。当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代。青年成长、发展、进步的根本在于党的领导，永远坚定听党话、跟党走是青年发扬斗争精神的正确政治方向。历史唯物主义强调人民是历史的主体、是历史的创造者，始终同人民群众站在一起是广大青年发扬斗争精神的鲜明政治立场。坚定理想信念、敢于迎难而上，是青年发扬斗争精神的精神力量。在党领导的100多年青年运动史上，一代代青年团结在党的旗帜下，始终用坚定的理想信念，不怕鬼、不信邪，在斗争中打开了事业发展新天地。广大青年就是要在这样坚定的理想信念和迎难而上的精神力量指引下，用顽强的斗争维护和拓展我们的发展成果。坚守永久奋斗、勇于开拓创新，是青年发扬斗争精神的实践选择。永久奋斗是中国青年运动的光荣传统，开拓创新是不断取得胜利的重要法宝。党领导人民进行革命、建设和改革的各个历史时期都闪耀着青年开拓奋进的身影，历史充分证明，新时代青年在永久奋斗、开拓创新中发扬斗争精神是从胜利走向胜利的价值追求。

二、新时代新征程呼唤青年发扬斗争精神

新时代新征程呼唤新作为。面对世界之变、时代之变、历史之变，新时代青年的成长特点和肩负的历史使命也在变化，迫切需要在发扬斗争精神中勇当开路先锋、争当事业闯将。

新时代青年拥有新特点。在世界百年未有之大变局加速演进，世界局势动荡变革的今天，当代中国青年始终在物质生活极为丰富，社会环境和谐稳定的环境中成长，享受着国家发展进步的成果，拥有着历史上最新的最好的成长环境。新的环境造就新的成长特点，新时代青年的主体地位更高，自主性更强，追求成长的平台更加广阔。这就迫切需要广大青年发扬斗争精神，拥有维护成长环境、发挥自身优势的坚定决心和强大能力。

新征程上肩负着新使命。历史的车轮滚滚向前，民族复兴迎来光明前景。当代中国青年肩负着强国建设、民族复兴的历史重任，也必将能挺膺担当、不辱使命。在我国关键技术领域从来都不缺少青年人的身影，“嫦娥团队”“天问团队”“神舟团队”“北斗团队”，平均年龄都在30-40岁之间，而C919大飞机的测试团队平均年龄还不到30岁。他们在解决“卡脖子”难题、“卡脑子”问题上敢于斗争、勇于探索。所以，广大青年要在发扬斗争精神中接续奋斗，不断创造不负时代、不负人民的辉煌业绩。

三、全方位引导新时代青年敢于斗争、善于斗争

青年人发扬斗争精神必须要培养斗争意识、增强斗争本领，引导他们走出“舒适圈”、走向“竞技场”，以时不我待的紧迫感和强国有我的责任感投身时代洪流。

培养斗争意识走出“舒适圈”。培养斗争精神要营造全员参与和全面引导的氛围，家庭、学校和社会要系统发力。一是要做好发扬斗争精神的青年化阐释。用青年人喜闻乐见的方式和语言把斗争精神讲深、讲透、讲活，让斗争意识成为青年人自主的选择。二是要充分利用好红色资源。红色资源是我们发扬斗争精神、培养斗争意识的思想宝库，要坚持以文化人、以文育人，坚持常态化运用中国革命史教育青年人，将“小故事”讲出“大道理”，把“老故事”讲出“新道理”，激发青年不忘斗争、投身斗争的豪情。

增强斗争本领走向“竞技场”。敢于斗争是前提，善于斗争是目的。习近平总书记指出：“当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”因此，要为青年人搭建增强斗争本领的舞台，在乡村振兴一线、祖国边防哨所、科技攻关战场……创造更多机会、施加更多担子。要引导青年在实现梦想中增强斗争本领，把个人理想融入党和人民事业，到祖国和人民最需要的地方去，多接“地气”、多长“土味”，不断增强应对和驾驭复杂局面的能力，在克服一个个困难中实现青春梦想、体现人生价值、增强斗争本领。

青春与时代同歌，青年与时代共进。发扬斗争精神是新时代青年凝聚奋进力量的题中之义，更是做“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代好青年的必然选择。新时代新征程上，广大青年一定会敢于斗争、善于斗争，一定能够不负重托、不辱使命。

（作者系南京航空航天大学能源与动力学院党委副书记、博士、副研究员）

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