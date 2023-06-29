原标题：一张特殊的录取通知书

随着大学招生季的开启，2023年复旦大学本科录取通知书日前全新亮相。与往年不同，今年的这份录取通知书首次以复旦科技成果“复活”的开化纸为载体，邀请名师大家和师生共同书写通知书正文内容，将科学、人文、艺术进行了有机结合。

“这不只是一张简单的录取通知书，它承载了古法造纸工艺与复旦先进科技，并诠释了‘博学而笃志，切问而近思’的精神。”复旦大学校长金力介绍。

新版通知书整体设计采取古典风格，呈现出传统文化气韵，并蕴涵着复旦独有的人文气息。通知书正文雅致小楷由复旦大学公共卫生学院教授、复旦通识核心课程“中国书法艺术”主讲老师高翔所手书，正文落款的校长印章由复旦大学特聘专家、鸟虫篆刻家徐谷甫所刻，通知书内页上印制的复旦实景版画系复旦大学特聘专家、版画家倪建明所创作……

新版录取通知书正文以新开化纸为书写载体，薄薄一张纸片，凝结着中华民族厚重的历史传统和复旦大学深厚的科学底蕴。

开化纸诞生于浙江省开化县，细腻洁白、薄中见韧，被誉为中国传统手工纸皇冠上的明珠。开化纸造纸工艺始于明，盛于清，许多清初名贵典籍均为开化纸写印。清中叶以后，由于战乱频仍，“纸槽荒圮，工匠流亡”，加上核心原料荛花逐渐枯竭，工艺随之失传。

2017年底，通过高分子材料、化学、生物、古典文献、文博等多学科的联合探索，复旦大学科研团队成功“复活”失传已久的开化纸工艺。重新复活的新开化纸纸质轻薄柔韧、洁白如玉，其理化指标已接近古纸水平，纸张保存寿命可达千年以上，不仅适用于古籍修复、书画创作，且可用于印刷。

“未来，我们将全力推动开化纸成为书画创作、古籍修复、雕版印刷等领域的中国传统纸代表，要让开化纸经得起世界检验，走到世界最前沿。”复旦大学中华古籍保护研究院常务副院长杨光辉说。

（记者 任鹏 颜维琦）

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