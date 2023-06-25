一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京25日电 16日，山东财经大学举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式。山东财经大学党委书记王邵军发表题为《奔赴山海 梦想花开》的讲话，勉励毕业生明道致远、厚学思变、克难成事、和合达人。

“希望你们肩负家国大义，承扬财大精神，以梦为马，不负韶华，加强磨练，增长本领，到党和国家需要的地方奉献青春，闯出一片天地，干出一番事业，创造无愧于时代的人生！”王邵军表示。（李依环、实习生张婉柔）

山东财经大学党委书记王邵军在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为王邵军书记题为《奔赴山海 梦想花开》的讲话节选——

亲爱的同学们，各位老师，各位家长，各位来宾：

在这五彩缤纷、孕育希望的美好季节，我们在这里，隆重举行山东财经大学2023届毕业典礼，热烈欢送圆满完成学业的8241名同学。首先，请允许我代表全体师生员工，向2023届毕业生同学们，表示热烈的祝贺！向为你们的成长倾注无限心血的师长、父母与家人，表示衷心的感谢！

今天的毕业典礼值得铭记与珍藏，这是三年来，学校举办的第一场大规模毕业典礼！为了弥补疫情影响而留下的遗憾，学校特意邀请部分往届毕业生校友回到母校，重新拥抱属于自己的重要时刻！很高兴看到大家重返校园，欢迎你们！

时间不能定格，但可以记录永恒。现在的你们，知识更加丰富，能力更加全面。更为重要的是，在山财大的日子，你们始终与祖国共奋进、与学校同成长，在疫情的人生大课和大考中，书写了同心战疫、共克时艰的抗疫故事，展现了危难时刻山财大学子坚韧不拔的精神风貌。

你们识大体、顾大局，快速响应，服从安排，共克时艰；你们不抱怨、不懈怠，克服焦虑困难，坚持完成学业；你们不畏惧、不退缩，积极投身志愿者行列，冲到一线，守望相助，筑起抗击疫情的“铜墙铁壁”，以萤火之光聚起星河之灿，散落在财大校园，美丽温暖，令人感动。特别让我难忘的是在那个困难时刻，国际经贸学院王冰笛同学有感而发，在个人公众号写下了《值得被看见的山财大》，阅读量直达10万+。她这样写道：“没有人愿意面对疫情，但当疫情真正来临，却没有人畏惧；这份温暖、踏实的安全感，是全体山财大人共同营造的，这一次，山财大值得被看见！”在这里，我也想说，你们这一届毕业生，同样值得被看见！

四年来，你们参与和见证了山财大的发展。你们在读期间，正是学校扎实推进内涵建设、不断提高办学质量、办学实力持续提升的关键时期。学校入选了山东省高水平大学建设名单，连续三年在具有博士学位授予权的省属I类高校年度考核中获“优秀”等次，社会声誉和影响力持续攀升。特别是去年，你们亲眼见证了建校70周年和合并建校10周年隆重庆典。这一时期，学校坚守初心，立德树人，全力推进新财经教育教学改革。获批国家级一流本科专业建设点29个，国家级一流本科课程33门。

在刚刚公布的第二批国家级一流本科课程中，总量位居省属高校及全国财经类院校第一、全国高校第46位。同时，在全国“互联网+”“挑战杯”“创青春”等高水平竞赛中屡获嘉奖，人才培养质量得到新的提升。这一时期，学校抢抓机遇，重点突破，着力打造学科雁阵梯队。3个学科入选山东省高峰学科和高水平学科建设名单，应用经济学进入软科“中国最好学科”排名前10%，学科实力冲进并稳居全国财经高校前十。这一时期，学校立足百年学府，悦纳英才，持续优化办学条件。我们的主校区图书馆拔地而起，成为经十东路上的璀璨明珠，教学楼、宿舍楼焕然一新，网红餐厅美食荟萃，文化活动中心设施先进，学习生活环境越来越好。学校各项事业的快速发展，凝结着同学们的勤奋与努力。感谢你们对学校工作的支持与理解，感谢你们为学校事业发展增光添彩。你们是好样的！财大有你们，幸甚至哉！

亲爱的同学们，正是你们的优秀与出彩，更加增添了我们的不舍与牵挂。今天，你们即将告别财大，踏上新的人生征程，去书写新的人生篇章。在这个重要的人生节点，作为师长，作为你们年长的朋友，再叮嘱大家几句话，谨作临别赠言。

第一句话：明道致远

我们每个人终其一生，都在探寻真理和生命意义的路上，都在通过主观世界的改造，明道升维，构建与重构自己的人生哲学，从而去指导个人行为。

如何明道？

要心怀家国。无国亦无家，每个人的生命体验与前途，都与国家民族的命运紧密相连。大家必须明白，一旦完全将个人独立出来，个人行为意义就只能靠自我去定义，只有将个人行为置于国家与社会整体发展中，才能获取意义赋予和价值评判。也只有心怀国家，深明大义，超越自我局限，才能依托时代，发挥出个人最大能量。

要坚守价值。“成本与收益”“投入与产出”，这些经济学的价值名词，只有依附于市场行为和现实生活，才凸显其逻辑性与必要性。要想追求更高意义的价值，需要回归本源，回到“经世济民”这个经济学的应有之义上，情系四海苍生，常食人家冷暖，感受社会之需，激发奋斗之志。这也是我们学习深造的出发点与根本使命。

要保持理性。网络信息时代，我们的体验、认知、推理容易变得肤浅而又顺从，习惯于被动“接受”，而不愿停下去思考，难以保持理性判断，难于洞察真相。要学会放慢节奏，保持独立思考习惯，屏蔽杂音，坚持真理，明辨是非，从事情本质去看问题，而不是随波逐流，人云亦云，以好恶去断是非。

第二句话：厚学思变

亲爱的同学们，当今社会发展日新月异，知识更新不断加快，职业挑战也会层出叠现。不管是读研还是踏入职场，你们还将不可避免地面对各种竞争压力，面临“本领恐慌”“知识恐慌”。而解决的最有效途径，就是持续性地学习，努力提升自己的能力和素养。

数智时代，以ChatGPT为代表的人工智能横空出世，大概率会重构社会秩序和学习范式，知识、智识价值贬损，大量人力被替代，教育方向和学习结构也会随之改变。但是，不管人工智能如何进化，我们坚信：以感性、自我思考、创新能力、灵动思想等“人之为人”的特性参与的知识创造，是人工智能所替代不了的。

为此，大家要保持学习思考的习惯，从执行性思维中抽离，锻造审辩式思维，学会从不同角度看待问题；要净化内心，保持想象力和好奇心，敢于创新创造；要在细分、专业甚至是学科领域，建立起自己的稀缺性和比较优势，满足更深层次的需要；深造的同学，研究方向要多关注学科交叉与留白之处，越是“无人区”和“新大陆”，蕴藏的机会也就越多……总之，希望同学们积极面对产业技术革命的挑战，牢记“格物致知”的校训，通过不间断的学习，增强聪明才智，更新知识结构，提高创新能力，用知识改变命运、成就未来。

第三句话：克难成事

刀要在石上磨，人要在事上练。苦难和挫折，对于弱者来讲，是绊脚石，而对于勇者来讲，则是垫脚石。

回首中国历史，印刻着洪涝、地震、瘟疫、战争、外敌入侵等灾难的记忆，而每一次灾难，都是对民族精神的凝练和升华。一个民族之所以伟大，根本就在于在任何困难和风险面前，都从来不放弃、不退缩、不止步，百折不挠为自己的前途命运而奋斗。

我们的优秀校友，也是我们乡村振兴学院院长董方军——抗疫期间，大家想必都吃过他捐赠的“沂源红”苹果——在他26岁那年，因意外车祸致残，个人经历了生死考验，创业也几次遭遇失败。但是，董方军没有被困难打倒，身残志坚，愈挫愈勇，在磨难中成长、从磨难中奋起，成为了山东省十大杰出青年企业家。

艰难困苦，玉汝于成。凡有成就者，必经苦中苦，都是在无数的失败中，一步步走出来，一点点干出来的。只有经历了磨练、隐忍、绝望、断念，才能完成蜕变，你的精神和内心才会变得更加强大。

亲爱的同学们，刚迈出校门，由于技能不足、经验不够、资历不深，你们很有可能会遭遇各种各样的失败、挫折，甚至是大起大落，这些都是在所难免。但是，不管遭遇多大的风雨，只要眼里永远有光，不抱怨、不气馁、不退缩，矢志不移地走下去，这一路的失败与磨难，终将成为你抵达理想之地的驿站与财富。

第四句话：和合达人

同学们，你们中的大多数，将会走向社会，在提升能力之外，一定要学会高阶的沟通交流，树立合作和团队精神。我们不要“独善其身”，那是小我之举；也不要“超凡脱俗”，那是出世之行；我们要的是“和合达人”，这才是正确的为人处世的境界和态度。

和合达人，和合是手段，和者悦，合者来；达人是过程，己欲达，先达人；而最终目的，则是为了更好地成就自己，然后最大程度去发挥自己的价值。

要学会打开格局，尊重差异，有包容不同意见的胸怀，不能总是试图去改变别人，和而不同，君子所为，看见自己不是境界，见他人、见万物、见宇宙才是大格局。

要多多考虑他人感受，所谓的人情练达，就是在交往中让人感觉舒服，温润如玉，如沐春风，懂得感恩，这是修养，也是顶级人格魅力。

要有合伙人的思维，多算大账、长远账，“有借必有贷，借贷必相等”，付出的越多，得到的也会越多。应常怀达人之心，懂得退步让利，积攒人脉，吸引伙伴，建立联盟，合力共赢。

在这里，你们还要认识到关键一点，那就是个人实力才是人际关系的基础，才是你人生征途的通行证。当你活出了高度，优秀的人自然会向你聚拢，而这显然会让你有机会走得更远。

亲爱的同学们！毕业的离歌已经奏响，纵有万般不舍，你们终将远行。此去一别，山高水长。唯愿星辰大海，未来可期。希望你们肩负家国大义，承扬财大精神，以梦为马，不负韶华，加强磨练，增长本领，到党和国家需要的地方奉献青春，闯出一片天地，干出一番事业，创造无愧于时代的人生！

亲爱的同学们！迈出学校的大门，你的身份将成为山财大的校友，成为山财大的一张张名片。无论你走多远，无论成功与否，母校都会在这里深情眺望，山财大永远是你人生旅途中栖息的港湾、坚强的后盾和精神的家园！

(责编：郝孟佳、熊旭)