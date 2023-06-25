一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月25日电 “毕业典礼之后，你们即将会有一个新的称谓：北工商校友。你们的足迹将永远珍藏在母校的记忆里，你们的荣辱将永远与母校紧密相连。母校会永远关心、关注和支持你们的发展，这一方土地将永远是你们最可依靠的港湾和最坚强的后盾。”北京工商大学日前举行2023届毕业典礼，该校校长郭建华向全体毕业生送上深情寄语。

放隼高飞天地阔，人生出彩会有时。郭建华表示，希望同学们立大志，努力做胸怀家国的奋斗者；明大德，努力做崇德修身的坚守者；成大才，努力做追求卓越的开拓者；担大任，努力做民族复兴的圆梦者。（李依环、实习生张婉柔）

北京工商大学校长郭建华在2023届毕业典礼上发表讲话。校方供图

以下为郭建华校长在题为《踔厉奋发启新程，勇毅前行向未来》的讲话节选——

各位2023届同学、各位老师、各位家长、各位朋友：

大家上午好！

又到凤凰花开季，又到毕业远行时。今天，我们相聚在这里，共同见证你们人生中的重要时刻。在此，我代表学校向毕业生们表示最衷心的祝贺和最美好的祝愿！向一直以来潜心培育你们的老师们表示崇高的敬意！今天是父亲节，大家要向给予你们无限温暖和力量的家长们表示诚挚的感谢！

你们是很特殊的一届，大家经历了三年新冠疫情，因为疫情大家生活节奏被打乱，身心健康面临更多风险，教与学的质和量受到了挑战。但这段特殊经历也蕴含着价值：

你们在艰难的疫情大考中勤学不辍、律己修身，高水平成果显著增长，SCI/SSCI收录论文471篇（去年225篇），EI收录论文76篇（去年31篇），中文核心期刊收录论文191篇（去年155篇）；68人获得国家奖学金（本科生19人、研究生49人）；207人获评北京市优秀毕业生（本科生150人、研究生57人）；308人获评校级优秀毕业生（本科生177人、研究生131人）。

你们以赛促学，斩获佳绩。在“挑战杯”“华为杯”、国际“互联网+”创新创业大赛等高级别赛事中取得优异成绩；你们当中有2475人次在1092项省部级以上竞赛中获得奖项（本科生2361人次927项，研究生114人次165项）。

你们以昂扬的面貌、饱满的热情、奋进的姿态参与庆祝中国共产党成立100周年大会活动，在盛装的国家体育场精彩亮相，圆满完成大型情景史诗演出任务。你们参与北京冬奥会和冬残奥会服务保障，对外展现了阳光自信、奋发有为的青春力量。

你们目标远大、未来可期，截至2023年6月15日，有1079名（含116名二学位）同学即将进入帝国理工学院、伦敦大学学院、北京航空航天大学、对外经济贸易大学等海内外名校继续学习深造。本科生海内外深造率达到30.42%（同比增长0.44%）。

你们是心中有火、眼里有光的“后生”，是行而不辍、未来可期的“后浪”，一路走来，你们成长了、收获了，没有辜负父母、老师的期望！学校为你们感到骄傲，为你们自豪！

同学们，在你们收获成长的这些年，学校敢于竞争、善于转化，敢担大任、勇攀高峰，高水平研究型大学建设蹄疾步稳。这几年，学校被确认为北京市重点建设的高水平研究型大学，应用经济学、食品科学与工程、工商管理入选北京高校高精尖学科建设名单；学校新增获批系统科学、轻工技术与工程、工商管理3个一级学科博士学位授权点，实现了理、工、经、管学科博士点的全面突破；学校有5个学科进入ESI全球前1%，其中农业科学已进入全球前1‰，在教育部第五轮学科评估中，食品科学与工程学科又取得显著进步，工商管理等学科也取得突出成绩。这些你们既是见证者和受益者，更是参与者和建设者。

同学们，在你们重整行囊再次出发之际，我想再叮嘱几句，愿你们走得更稳、更远、更无悔。

第一，希望你们立大志，努力做胸怀家国的奋斗者。当前，世界百年未有之大变局加速演进，中国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标！同学们，你们人生发展的黄金时期，与实现中华民族伟大复兴的关键时期高度重合。能够参与这个伟大历史进程，实现几代中国人的夙愿，你们何其幸运。我特别欣赏著名诗人汪国真先生的一首诗，其中有一段是这样讲的：“我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。”希望同学们以远大志向指引人生方向，与时代同步伐、与人民共命运，就能够追求到更有高度、更有境界、更有价值的人生。

第二，希望你们明大德，努力做崇德修身的坚守者。“国无德不兴，人无德不立。”青年成才，立德为先，立德修身不是空洞的口号，要体现在大家的一言一行、一举一动当中。同学们，人的一生必将伴随着困难、挫折、挑战、诱惑，对于强者而言，这是一种历练，人的潜能恰恰是在这个时候，才能得到极大地激发和释放，我们要做的就是相信自己、把住底线，正确认识、客观分析困难、挫折与挑战，把经历的一切内化为自己的能力，转化为真正的财富。

第三，希望你们成大才，努力做追求卓越的开拓者。同学们，青春是人生之春，也是创新之源。你们是社会上最富活力、最具创造性的群体，要有敢为人先的锐气，毕业后仍有很多同学准备继续深造，这将是你们的科研黄金期，希望大家勇攀学术高峰，推动国家创新发展。攻读博士的同学们，希望你们珍惜读博的宝贵机会，勇于挑战学术前沿，敢闯科技创新的“无人区”，成长为专业领域的顶尖人才；攻读硕士的同学们，希望你们加深对于专业的学习和热爱，能够提出并善于解决真问题，潜心钻研、知行合一，成长为引领专业发展的时代精英。

第四，希望你们担大任，努力做民族复兴的圆梦者。新冠疫情加剧了全球格局的改变与冲突，深刻影响着世界发展的进程，作为祖国新一代的建设者，大家要从中汲取成长的力量，努力思考在这个“巨变”面前，我们承载了怎样的社会责任和担当，我们该如何改变自己适应未来。无论你们选择继续深造还是走上工作岗位，希望你们能够保持求知的渴望、创新的激情，找准自己所学与国家亟需的结合点，在关键领域的“卡脖子”技术上不断突破，在促进经济新旧动能转换的领域不断发力，在实现中华民族伟大复兴的征程中发光发热，在未来世界舞台上充分展现新一代北工商学子的风采！

亲爱的同学们，毕业典礼之后，你们即将会有一个新的称谓：北工商校友，你们的足迹将永远珍藏在母校的记忆里，你们的荣辱将永远与母校紧密相连。母校会永远关心、关注和支持你们的发展，这一方土地将永远是你们最可依靠的港湾和最坚强的后盾。同时，也希望同学们在展翅高飞的同时，能常回来看看。祝愿所有的毕业生都能有一番成功的事业，有一个美满的家庭，有自己无愧的人生。

放隼高飞天地阔，人生出彩会有时。祝愿同学们一路顺风，前程似锦！谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)