2023年北京高考分数线公布：普通本科录取控制分数线448分
2023年06月25日16:51 | 来源：人民网-教育频道
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制图/霍雨佳
人民网北京6月25日电 据北京市教委消息，北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线今日发布。其中，普通本科录取控制分数线448分；特殊类型招生控制分数线527分。（李依环、实习生张婉柔）
一、本科批次录取最低控制分数线
普通本科录取控制分数线：448分
特殊类型招生控制分数线：527分
艺术类本科录取控制分数线：336分
体育类本科录取控制分数线（体育成绩60分）：390分
二、专科批次录取最低控制分数线
普通专科录取控制分数线：120分（语数外三科总分）
艺术类专科录取控制分数线：84分（语数外三科总分）
三、高职单招批次录取最低控制分数线
高职单考单招分数线：120分（语数外三科总分）
高职单考单招艺术类专业分数线：84分（语数外三科总分）
四、北京高招录取主要日程安排
本科提前批录取 7月6日至14日
特殊类型招生录取 7月15日
本科普通批录取 7月16日至21日
考生填报专科志愿 7月21日至22日
高职单招录取 7月23日至26日
专科提前批录取 7月23日至26日
专科普通批录取 7月27日至29日
(责编：郝孟佳、熊旭)
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