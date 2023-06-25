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2023年山西高考分数线公布：文史一本490分、理工一本480分

2023年06月25日16:43 | 来源：人民网-教育频道
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制图/霍雨佳

制图/霍雨佳

人民网北京6月25日电 据山西省教育厅消息，山西省2023年普通高校招生本科录取最低控制分数线于24日发布。其中，本科一批文史类490分 、理工类480分；本科二批文史类418分、理工类396分。（李依环、实习生张婉柔）

山西省普通高校招生本科录取最低控制分数线（不含二批本科C类院校）

（一）文史类：第一批490分；第二批418分。

（二）理工类：第一批480分；第二批396分。

（三）艺术类

1.文化成绩最低控制分数线

第一批：艺术（文）368分；艺术（理）360分。

第二批：艺术（文）314分；艺术（理）297分。

2.专业成绩最低控制分数线

省统考：美术专业208.00分；音乐专业78.00分；舞蹈专业66.00分；表演专业72.00分；书法学专业75.00分。省联考：播音与主持专业80.00分；广播电视编导及戏剧影视文学专业306.00分；航空服务艺术与管理专业251.00分。

（四）体育类

1.文化成绩最低控制分数线

第一批：体育（文）392分；体育（理）384分。

第二批：体育（文）334分；体育（理）317分。

2.专业成绩最低控制分数线

体育（文）80.0分；体育（理）80.0分。

（五）说明

第二批本科C类院校最低控制分数线，待第二批本科B类院校录取基本结束时，根据招生计划和考生志愿情况另行划定。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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