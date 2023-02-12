原标题：辽宁省启动保用工促就业助振兴行动 500家企业携1.5万个岗位进场招聘

2月11日，辽宁省启动保用工促就业助振兴行动 500家企业携1.5万个岗位进场招聘。 辽宁省人社厅供图

2月11日，由辽宁省人力资源社会保障厅主办的“春暖辽沈·援企护航”保用工促就业助振兴行动暨“春风行动就业援助月”公共就业服务活动在大连市启动。

本次行动坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以实现高质量充分就业为目标，以“清单化管理、项目化落实、工程化推进”为抓手，积极主动为市场主体和重点群体提供更加精准、更加匹配的个性化全方位服务，切实稳定全省就业大局，助推全面振兴新突破三年行动首战告捷。

图为现场招聘。 辽宁省人社厅供图

行动主要包括“助企纾困·提振信心”行动、“重大项目重点企业保障用工”行动、“心系中小微·助民企发展”用工保障行动、“技能兴企”行动、促进高校毕业生等青年群体就业行动、毕业生留辽来辽就业促进行动、农民工就业服务质量提升行动、失业人员再就业帮扶行动、“新就业形态劳动者温暖服务”行动、重点群体创业带动就业推进行动、“零工就业服务”行动、直播带岗品牌建设行动、人力资源服务机构稳就业促就业行动在内的十三个专项行动。

启动仪式后举办现场招聘、线上招聘、直播带岗、大讲堂、宣传展示、政策咨询等活动，实现“线上线下”全覆盖。现场设置重大项目重点企业、中小微企业、高校毕业生、农民工、经营性人力资源服务机构5个招聘专区，为供求双方提供精准、高效、便捷的服务。

线上招聘由辽宁省就业人才服务网和全省14个市公共就业服务网站，同步开展为期3周的“云招聘”，为求职者和用人单位提供精准服务，在全省营造良好的活动氛围。现场开展就业创业大讲堂活动、宣传展示、直播带岗、政策咨询等系列活动，营造良好的舆论氛围。

图为活动现场。 辽宁省人社厅供图

本次活动共有来自全省的500家企业携1.5万个岗位进场招聘，3万余名求职者进场洽谈，达成初步就业意向5539人次，拟定上岗1632人次；创业资源对接区，现场接待洽谈2500余人次，42个项目初步达成合作意向130个；13个创业资源和18个市级孵化平台达成合作意向520个，政策咨询区共接待咨询800余人次。

当天，辽宁省人力资源社会保障厅、辽宁省就业人才服务中心及各市人社部门相关负责同志出席了启动仪式。(李晛)

(责编：郝孟佳、李依环)