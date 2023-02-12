原标题：贵州：“列车书吧”吸引学生旅客打卡“充电”

贵阳客运段职工牛婧在“列车书吧”给学生旅客推荐书籍。 瞿宏伦 摄

Z150次列车“列车书吧”的“读书会”环节。 瞿宏伦 摄

一位来自贵州毕节的学生旅客在“列车书吧”阅读书籍。 瞿宏伦 摄

贵阳客运段职工林晓斐在“列车书吧”给学生旅客介绍推荐书单。 瞿宏伦 摄

两名学生旅客在Z150次列车“列车书吧”内阅读书籍。 瞿宏伦 摄

一位学生旅客在“列车书吧”阅读书籍。 瞿宏伦 摄

贵阳客运段职工陶然在“列车书吧”和学生旅客分享读后感。 瞿宏伦 摄

一位学生旅客在Z150次列车“列车书吧”内借阅书籍。 瞿宏伦 摄

学生旅客在Z150次列车“列车书吧”上参与“飞花令”环节。 瞿宏伦 摄

贵阳客运段职工李彦熹为返校学生提供品茗服务。 瞿宏伦 摄

2月9日晚，中国铁路成都局集团有限公司贵阳客运段在贵阳开往北京西的Z150次列车上重新开启间断3年的“列车书吧”，吸引乘坐该列车返校的大学生前往阅读书籍，打卡“充电”。Z150次列车经过湖南、湖北、北京等省市，沿途涉及高校近400所，是部分大学生开学季返校乘坐的首选车次。自2015年起，列车餐车在夜间不营业时免费为学生开放，提供图书借阅、免费茶饮等服务。

(责编：郝孟佳、李依环)