原标题：青海构建特色优势学科专业体系 在校博士生10年增长16倍

图为相关学科专业进行成果展示。（资料图） 李隽 摄

记者10日从青海省教育厅获悉，该省构建特色优势学科专业体系，深入推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，不断提升人才培养规模和培养质量。据统计，十年来青海省普通本专科生在校生数量稳步增长，研究生在校生数量实现倍速增长。其中，硕士研究生增长超过2.4倍，博士研究生增长16倍。

据悉，青海省构建特色优势学科专业体系，大力建设生态学世界一流学科和9个国内、省内一流学科，10个省级特色学科，构建一流学科建设体系，优化博士、硕士学位点布局结构，新增博士一级学科授权点9个、硕士一级学科授权点29个、硕士专业学位授权点35个，学位点建设取得历史性突破。

同时，该省实施一流专业建设“双万计划”，获批国家级一流专业建设点43个、省级一流专业建设点40个，建设省级特色专业10个。为青海经济社会发展提供有力的人才和智力支撑。

青海省聚焦国家重大战略和区域经济社会发展需求，组织高校开展科学研究和技术攻关，在三江源生态、高原现代农牧业、盐湖化工、高原医学、民俗研究等方面取得具有代表性的科研成果；研制抗缺氧新药物、包虫病诊疗新技术，选育青杂油菜、马铃薯、蚕豆、枸杞、蕨麻等新品种；研发牦牛、藏羊高效养殖技术；开发藏汉双语翻译系统，取得显著的经济效益和社会效益。

该省主动服务生态文明高地和产业“四地”建设，打造生态环境、盐湖资源、生态学等具有高原特色的学科群和优势学科专业，健全学科专业动态调整机制，增列急需、空白领域的学科专业，培育新兴交叉学科专业，建强基础学科专业，升级改造传统学科专业。依托高校布局建设国家重点实验室等创新平台，组织高校承担重大科技攻关任务，解决若干制约主导产业发展的重点实用技术。(李隽)

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