原标题：“乙类乙管”后首个开学季 公安部通报安保对策举措

公安部近日召开线上新闻发布会，通报公安机关全力以赴扎实做好元宵节和春运安保工作的成效和切实做好春季开学安保有关对策举措。新闻发言人李蓓在会上介绍，将部署开展涉校安全风险专项检查，加强对校园周边易肇事肇祸重性精神障碍患者等特殊人员的摸排稳控，防止发生涉校个人极端暴力案事件，切实净化校园周边环境。

李蓓称，近日，全国各大中小学校即将迎来新冠病毒疫情实施“乙类乙管”政策后的首个开学季。校园安全、学生安全事关千家万户，牵动着广大家长的心。公安部党委高度关注春节开学安保工作，部署要求各地公安机关超前谋划部署、精心推进实施，以扎实有效的对策举措，切实为学生返校开学提供和谐有序的社会治安环境和安全顺畅的交通环境，全力保障师生生命健康和良好教学秩序。

一是严格落实“护学岗”机制，持续开展“护校安园”专项工作，积极组织发动群防群治力量共同参与，充分发挥定点执勤和网格化巡逻巡查的“点线面”覆盖作用，协同教育部门及学校持续推动校园安防能力建设，扎牢安全防控围栏。

二是着力清除校园周边风险隐患，持续整治校园周边治安乱点乱象，深入排查清理涉校安全隐患，积极会同市场监管等部门开展校园周边旅馆、出租屋、网吧等治安复杂场所清理整治。部署开展涉校安全风险专项检查，加强对校园周边易肇事肇祸重性精神障碍患者等特殊人员的摸排稳控，防止发生涉校个人极端暴力案事件，切实净化校园周边环境。

三是切实强化校园周边交通安全保障，优化学校周边道路交通组织，加强对过往车辆的疏导管控，部署开展校园周边道路交通标志标线、信号灯、人行设施、分隔设施检查，会同教育行政、交通运输等部门，联合督促学校及校车企业排查清理校车安全隐患，严查超员超速、违法载人等严重违法行为，全力维护学校周边交通秩序。联合排查校车行驶路线特别是农村地区县乡道路急弯陡坡、临水临崖等危险路段，协调督促改善道路通行条件、消除安全隐患。

四是深入开展针对学生群体的交通安全宣传教育，联合教育行政、学校、媒体机构、公益企业等相关部门和单位，组织上好“开学第一课”，开展交通安全宣讲，培养广大学生安全文明交通习惯，提升交通安全防范能力。

(责编：郝孟佳、李依环)