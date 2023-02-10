原标题：公安部交管局部署加强新学期学生交通安全管理工作

据公安部网站消息，近日，全国中小学、幼儿园陆续开学，公安部交管局先后下发通知、召开视频会，部署各地公安交管部门加强新学期学生交通安全管理工作，全力保障学生上下学交通安全。

公安部交管局要求，各地公安交管部门要认真研判本地学生上下学交通出行特点和安全风险，扎实做好开学交通安全管理各项工作。要会同教育行政等部门，督促学校及校车企业排查清理校车安全隐患，严防不合格的车辆和人员提供校车服务。要全面排查学校门口及周边道路交通安全隐患，及时整改标志标线缺失、信号灯设置不规范等问题。要增设完善隔离设施，减少人车冲突，降低安全风险。要优化交通组织，改进停车管理，强化指挥疏导，缓解学校门口接送学生车辆集中通行和停放压力。要加强学生上下学及集中返校等重点时段、重点路段的巡逻管控和秩序管理，及时发现查纠接送学生车辆超员超速等严重违法行为。要组织好“知危险 会避险”等主题宣传教育活动，上好交通安全“开学第一课”，进一步提升学生、家长、教师、校车驾驶人、随车照管人员安全守法意识、自救自护技能和应急处置能力。

学生安全无小事，保障学生安全出行是全社会共同的责任和心愿。公安部交管局提示，机动车行经学校要减速慢行，避让学生、校车，礼让斑马线。家长驾驶汽车接送学生都要系好安全带，骑乘摩托车、电动自行车都要佩戴安全头盔，不让学生乘坐超员、非法客运和货运车辆，不租用不合格车辆接送学生上下学。

(责编：郝孟佳、李依环)