原标题：冒充老师诈骗学习资料费 合肥警方奔袭1500公里抓捕嫌犯

审讯犯罪嫌疑人 合肥警方供图

“真是太好了！钱被追回来了，谢谢你们！”“以后手机一定保管好，不让小孩随意使用，不泄露重要信息......”日前，安徽省合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队会议室内，几名家长正在为领回几天前被骗子骗走的学习资料费而高兴地与民警交流着。

2月2日19时许，瑶海分局接到群众报警，称合肥市某中学一班级家长微信群内有人冒充老师骗取学习资料费，被骗家长达20余人。接到报警后，瑶海分局立即组织警力开展案件侦办。

群聊截图 合肥警方供图

经调查，该班级一名学生在浏览某社交平台信息时，被犯罪嫌疑人诱惑，将家长群二维码泄露给犯罪嫌疑人。2月2日18时许，嫌疑人通过扫描群二维码，加入该班级家长微信群，将群昵称及头像全部更换为群内老师信息，之后发布群收款信息，要求每名家长交纳学习资料费99元。先后有20余名家长误信谎言，在群内向骗子转账，共计被骗2300元。被老师和家长识破后，骗子迅速退出家长群，家长们随即报案。

通过深入调查，警方发现林某某有重大作案嫌疑。由于正值开学季，学生大量返校报到，为掐断诈骗源头，守好家长们的“钱袋子”，瑶海分局于2月3日晚派出精干警力，长途奔袭1500公里，星夜兼程赶赴广东茂名开展抓捕行动。

群聊截图 合肥警方供图

2月4日16时许，案发后45小时，办案民警在当地公安机关协助下，抓获犯罪嫌疑人林某某。到案后，林某某对自己伙同他人实施犯罪的行为供认不讳。

针对此类冒充老师诈骗学生家长的行为，合肥警方提醒：务必保管好自己的身份证、银行卡、支付宝、微信、QQ、手机号等信息，切勿随意透露给他人，更不能出租、出借、出售给他人；家长群群主和管理员应加强群内人员身份审核，及时将身份不明人员清理出群，入群人员必须进行身份验证等。(记者 赵强)

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