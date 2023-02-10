原标题：陕西高校深化科技改革 提升科技创新和服务能力

记者9日从陕西省教育厅获悉，2022年，该省高校深化科技改革，加强有组织科研，深度融入秦创原建设，高校科技创新和服务能力持续提升，重点工作实现新突破。

陕西省高校坚持将服务国家重大战略需求、区域高质量发展需要作为科技创新的主攻方向，加快培育建设高水平、体系化科技平台，加速原创性、引领性、战略性成果产出。

围绕科学前沿和关键核心技术，陕西持续完善高校科研平台布局，加强青年创新团队建设，大力推进有组织科技创新。启动高校重点实验室建设，着力为高校基础研究发展、基础学科人才培养提供支撑保障。面向全省重点产业，认定20家基础好、运行好、前景好的校企创新联合体为未来产业创新研究院，以企业需求和问题为导向，强化校企协同攻关，促进科技供需零距离对接。

此外，陕西省教育厅印发了《2022年推进高校深度融入秦创原建设工作要点》，开展秦创原建设绩效评估，推动秦创原公司与西北工业大学、西安理工大学等高校探索服务换股权、股权代持等科转服务新模式，新增省级大学科技园6家，依托西安建筑科技大学布局建设首家秦创原陕西高校创业孵化基地，并与西安市新城区政府开展联合共建，打造环新城区大学创新经济圈。

据了解，陕西还深化科技体制改革，充分释放高校创新活力。坚持激励惩戒并举，持续优化科研生态环境。全覆盖开展科研诚信专项教育整治活动，建立完善科研诚信档案和科研失信人员数据库，加强科研诚信案件查办和通报，持续推进科研诚信制度化建设，营造风清气正的学术生态。(记者 阿琳娜)

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