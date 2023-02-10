原标题：通讯：巴基斯坦女孩的一堂太空课——中国航天员“隔空”解答问题

新华社伊斯兰堡2月9日电 通讯：巴基斯坦女孩的一堂太空课——中国航天员“隔空”解答问题

新华社记者姜江 王欢

“很乐意向你分享我的飞行经历，希望能为你在科学探索的道路上带来启迪。”中国航天员刘伯明在视频答复巴基斯坦女孩阿西娅·伊斯梅尔的信时说。

巴基斯坦植物种子从中国空间站成功返回庆祝仪式8日在伊斯兰堡举行，中国驻巴基斯坦大使馆官员在仪式现场将这批植物种子交还巴方科学家。除中巴种子交接环节外，伊斯兰堡女子模范学校高中生伊斯梅尔在仪式现场朗读了她写给中国航天员的信，现场还播放了刘伯明录制的回信视频。

伊斯梅尔告诉新华社记者，中国航天员的回复使她梦想成真。此前她参加了巴基斯坦学生向中国航天员写信的征文活动。在写信前，她查阅了许多有关太空植物育种实验的资料，并将自己各种各样的问题写入信中，希望得到中国航天员的解答。最终，伊斯梅尔的信脱颖而出，通过中国驻巴基斯坦大使馆最终转给了刘伯明。

“在太空中种子因宇宙辐射和微重力的影响可能出现基因突变，那我们是否能够通过太空育种培育出能抵御干旱、洪水以及气候变化的种子？航天员在空间站中是否需要特别有意识地呼吸？空间站中能够产生燃烧现象吗？假如航天员想在空间站中吃烧烤怎么办……”对于伊斯梅尔的问题，刘伯明在录制的视频中耐心地一一作答，为她上了一堂生动的太空课。

当天与伊斯梅尔一同参加活动的教师萨米娜·赛义德告诉记者，中国航天员的回信让学生们深受鼓舞，他们对太空、农业和科技的兴趣更加浓厚了，都希望能有机会和中国航天员交流，学习更多有关太空的知识。

据了解，在中巴太空育种合作项目框架下，巴方科学家选取了7种巴基斯坦重要的药用植物种子，这批种子于2022年6月5日搭乘神舟十四号飞船到达中国空间站，在太空停留6个月后于当年12月4日返回地面。巴科学家计划将这批种子和普通种子同时种植，进行基因、生长特性、成分等方面的比较研究。

伊斯梅尔告诉记者，她十分渴望了解这些种子的后续研究进展，未来希望能够到中国留学，继续学习科学知识。

在当天的活动中，伊斯梅尔还获赠了嫦娥五号探测器模型。她说，自己现在又多了一个“探月梦”。

“希望你心怀山海，眼有星辰，在攀登科学高峰的道路上坚持不懈，奋勇前行，梦想的种子终究会结出丰硕的果实。”刘伯明在视频中鼓励伊斯梅尔。

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