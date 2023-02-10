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香港欢迎内地推出往来港澳人才签注 便利大湾区人才交流互动

2023年02月10日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港欢迎内地推出往来港澳人才签注 便利大湾区人才交流互动

　　香港特区政府9日表示，欢迎内地相关部门宣布在2023年2月20日起在粤港澳大湾区(大湾区)内地城市试点实施往来港澳人才签注，以便利大湾区内地人才南下到香港进行科研、文教、卫健、法律、商务等交流访问。

　　据了解，新措施下，符合内地相关部门订定的资格的6类人才可以向内地相关部门申请有效期5年、3年或1年的人才签注，在签注有效期内多次往来香港，每次在香港逗留不超过30天。相较目前的商务签注的7天逗留期限，人才签注将大大提高合资格高端人才访港的便利性。如持人才签注的人士同时符合较早前特区政府在2023年2月1日起扩展的“为来港参与指定界别短期活动的访客提供入境便利先导计划”，亦可以访客身份在香港参与指定短期活动而无须申请工作进入许可。

　　特区政府表示，人才签注的推出正值香港与内地全面“通关”，措施有助促进大湾区内人才互动，为香港以至整个大湾区注入更大的发展动能，达至互利双赢。新措施促进香港进一步融入国家发展大局，便利人才在香港汇聚交流，为进一步推动大湾区建设发展取得实质的成果，特区政府会继续与内地相关部门保持紧密沟通，以期在此良好的基础上进一步推进大湾区人才交流和互动。

(责编：郝孟佳、李依环)

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