原标题：面向国际拓视野，扎根本土育人才

2月9日，记者从常州机电职业技术学院（以下简称常州机电学院）了解到，该校通过整合政府、学校、行业、企业各方资源，创新产教融合体制机制，深化校企、校际沟通合作，牵头发起成立了常州跨境电商产教联盟（以下简称联盟），为常州跨境电商产业健康发展提供人才支撑和智力支持，助力打造区域双循环新发展格局。

“平台+标准”，推进产教深度融合

常州机电学院依托联盟推动政府、行业、企业、学校协同育人，加速现代职业教育体制机制创新，促进专业建设与产业发展相适应，畅通跨境电商人才供需渠道，不断提升跨境电商复合型技术技能人才的培养质量，服务地方经济发展。

如该校依托江苏省哲学社会科学重点研究基地智能制造产业经济研究院等多方优势资源，与阿里巴巴共建数字经济产业学院，打造产教深度融合典范。同时，通过深化产教融合新路径，与行业企业共建“众创空间”，打造立体化校企合作基地，加强校企双方协同育人，促进校企双方共同发展，推进高质量育人、学生高质量就业。

该校与中国贸促会商业行业委员会深度合作，牵头成立国内首家RCEP产教融合发展研究院，建设RCEP人才商学院、标准与规则研究部、产教融合示范基地等，推进产教融合海内外双循环，开展人才内外贸一体化培训、教学资源库建设、高水平师资建设以及新时代的公共实训基地建设。

此外，该校还重点参与商务部《电子商务产业基地建设与运营规范》《网络零售平台合规管理指南》行业标准研制，参与贸促会ISO44006《校企合作指南》国际标准、《B2C跨境电子商务出口运营人员职业能力要求》团体标准研制等。

“引智+研培”，打造国际化师资团队

如今，常州机电学院依托入选江苏高校国际化人才培养品牌专业建设项目的电子商务专业，及江苏省外国专家工作室、常州市外贸新业态产教融合试点项目等，聘请世界一流高校教授及企业专家，开展短期讲学、教师帮带、专业课程教学等工作。

该校柔性引进了一批重点高校专家，参与学校专业建设、人才培养、科研成果转化，定期指导专业教师开展教学科研工作；每年选派2—3名专业骨干教师赴境外开展中长期研修，支持教师赴境外知名高校攻读博士学位，支持教师加入国际学术组织和机构开展工作，支持教师参与国际标准制定和国际课程建设，鼓励教师参与国内各项专业技能培训及竞赛，不断提升教师团队的专业能力和国际化水平。

“本土+出海”，服务区域经济发展

常州机电学院组建专家智库，开展跨境电商综合研究。该校依托国际经贸规则与标准研究基地、常州市电子商务研究院等，积极申报和承担各级各类研究课题，承办“数字经济与电子商务”线上国际学术会议、第二届认知信息处理与应用（CIPA2022）国际学术会议等。

迄今为止，该校已承担吉尔吉斯斯坦管理法律经贸大学跨境电子商务师资培训、中国—南非国家级职业教育培训项目、常州市电子商务人才培训、常州市跨境电子商务人才培训及江苏省电子商务国际化专业品牌建设（国家级师资培训）等10多个培训项目，惠及各类人员3000余人次。

同时，学校不断完善推广跨境电子商务专业本土（留）学生人才培养方案，开发跨境电子商务、电子商务创业等特色培训项目，参加Shopee高校跨境电商人才培养项目“Young帆计划”，指导学生开设真实店铺，利用Shopee平台经验与数据，为学生培养提供强有力的支持。

该校与溧阳市别桥镇共建“农村电商培训与实践基地”，对从扶贫产品包装设计、品牌营销，到平台维护、售后跟踪等，给予全方位的人才、知识服务；组织电子商务基础知识、网店运营、农村电商管理等专业技能培训，引导电子商务专业学生驻村、进企实习，寻求解决各地电商长期发展人才需求难题的方法；组织学生在常州各特色产业村镇，开展“电商赋能·助力乡村振兴”直播带货活动。

此外，该校全力服务常州“出海”企业，探索出“高职院校+‘出海’企业”国际化人才培养模式，共同开发课程资源，开展本土人才培养、企业员工培训和现场技术服务。其中，与企业共同实施跨境电商数据运营B2C“1+X”证书国际标准开发、推广与实施项目，通过混编式团队、联合式培养、虚拟+真实项目实践等，把我国跨境电商数据运营B2C“1+X”证书国际标准推向海外，打造电商国际化发展范式，形成“双向互融、开放共享”的多元化国际合作办学模式。(通讯员 王亚芳 记者 过国忠)

(责编：郝孟佳、李依环)