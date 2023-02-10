原标题：甘肃出台方案 为职业学校达标工作指明方向

近日，甘肃省教育厅会同甘肃省发展和改革委员会、甘肃省财政厅、甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省住房和城乡建设厅出台《甘肃省职业学校办学条件达标工作实施方案》（以下简称《方案》），对各类职业学校分类达标给出了时间表、路线图，明确要求全省职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例，到2023年底达到80%以上，2025年底达到90%以上。

甘肃省纳入达标工作的职业学校（不含技工学校）共有168所，其中包含中职142所、高职（专科）26所。《方案》分别明确了一般类、体育类、特殊教育类、艺术类和边远脱贫地区中职学校，以及不同类别高等职业学校的达标监测指标标准。《方案》同时提到，严格控制租赁现象，坚决杜绝职业学校以租赁方式变相完成达标任务。

同时，甘肃省将统筹区域内职业教育资源，将中等职业学校布局结构调整纳入规划任务，采取合并、托管、集团化办学、终止办学等形式，进一步优化中等职业学校布局。对区域内办学质量差、社会不认可、各项指标严重不达标并且无法按期实现达标任务的中职学校，依法依规进行合并或终止办学；对各地已列入规划撤销的中职学校，及时停止招生资格，调整规划建设项目，停止专项经费安排，关闭学籍系统账号，适时撤销组织结构和学校代码，妥善做好师生安置。

《方案》明确聚焦职业学校占地面积、校舍建筑面积、仪器设施设备等关键指标，在用地指标达标的前提下着力加强职业学校基础设施建设，简化职业学校新建或改扩建增容建设项目审批程序，支持职业学校快速补齐土地、校舍缺口并解决历史遗留问题。加快云计算、人工智能平台信息网络等新型基础设施，以及信息化教室、实训室、智慧教室建设步伐，充分利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施。加大图书资源投入力度，推进图书资源数字化改造和升级。（记者颉满斌）

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