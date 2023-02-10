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加快职业教育发展步伐 河南再添9所职业高校

2023年02月10日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：加快职业教育发展步伐　　河南再添9所职业高校

记者从河南省政府了解到，河南加快职业教育发展步伐，职业院校再添新军。近日发布的《河南省人民政府关于设立南阳工艺美术职业学院等9所高校的通知》同意新设立9所职业高校。

此次设立的9所职业高校分别为：南阳工艺美术职业学院、濮阳科技职业学院、商丘幼儿师范高等专科学校、周口理工职业学院、焦作新材料职业学院、开封职业学院、洛阳商业职业学院、郑州软件职业技术学院和郑州智能科技职业学院。

这9所职业高校中，南阳工艺美术职业学院、濮阳科技职业学院、商丘幼儿师范高等专科学校、周口理工职业学院均为新建公办专科层次高校，焦作新材料职业学院、开封职业学院、洛阳商业职业学院、郑州智能科技职业学院为新建民办非营利性专科层次高校，郑州软件职业技术学院为新建民办营利性专科层次高校。

根据通知要求，这9所职业高校的在校生规模均暂定为5000人，均由省教育厅负责教育教学管理工作。这些高校首批开设的专业涉及宝玉石鉴定与加工、玉器设计与工艺、艺术设计、电子商务等。

近年来，河南省持续提升职业教育培养质量和服务发展能力，职业教育总体规模和校均规模均居全国首位，10年来，河南全省职业院校累计培养技术技能人才近900万人。

此次新设立的9所职业高校，将以河南省产业结构调整升级和创新驱动发展战略为导向，深化产教融合、校企合作，强化办学特色，以培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。（实习记者孙越 通讯员冯军福）

(责编：郝孟佳、李依环)

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