本报北京2月9日电 （记者吴丹）记者9日从教育部获悉：我国已基本建成世界第一大教育教学资源库。目前，国家中小学智慧教育平台现有资源4.4万条，国家职业教育智慧教育平台接入国家级、省级专业教学资源库1173个，国家高等教育智慧教育平台汇集优质慕课、虚拟仿真实验2.7万门。

当日，教育部举行媒体吹风会，介绍一年来推进教育数字化进展。教育部科学技术与信息化司副司长舒华表示，国家教育数字化战略行动启动实施一年来，取得显著成效。

全新设计开通国家智慧教育门户。2022年3月28日，国家智慧教育公共服务平台正式上线。一年来，经过7次迭代升级，形成了“三平台、一大厅、一专题、一专区”的平台架构，门户视觉效果持续优化，用户体验持续提升。截至目前，国家智慧教育平台用户覆盖200多个国家和地区。

聚焦重点领域推出优质高效的公共服务。国家大学生就业服务平台作为国家门户首个公共服务上线，提供丰富的政策、岗位信息和指导服务，2022年共享岗位达1370万个，通过平台就业的毕业生占比从2021年的24%增长到2022年的31.6%。

分批启动实施国家智慧教育平台应用试点，实现31个省（区、市）和新疆生产建设兵团试点全覆盖。推进15个整省试点省级平台接入国家门户，初步形成上下贯通的国家智慧教育平台体系，在助学、助教、助管、助研等方面新模式不断涌现，形成示范带动效应。

同时，构建标准规范体系发挥引领作用。围绕平台工具、数据资源、环境设备、数字素养、网络安全等方面，研制出台10个管理规范和8项行业标准。其中，7项教育行业标准将在世界数字教育大会上现场发布。

据介绍，世界数字教育大会将于2月13日至14日举办，教育部将以此为契机，积极推动数字教育的技术、模式、业态和制度创新，以教育数字化支撑引领教育现代化，让数字教育惠及所有学习者，让中国数字教育成为世界品牌。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 12 版）

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