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“乙类乙管”后首个开学季

校园迎来三方面变化

2023年02月10日06:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年春季学期，是新冠病毒感染实施“乙类乙管”后首个学期。随着近日全国各地陆续进入开学季，师生们回到了阔别多日的校园。校园疫情防控的要求有哪些新变化？师生们的状态调整过来了吗？新学期的校园生活如何安排？

　　入校不再测核酸

　　疫情防控方案更新了

　　国家卫生健康委近日发布的《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后校园疫情防控提出了新要求。记者在中小学校园看到，学校的日常安排也随之变化。

　　——师生入校不再提供核酸证明。“根据前一段时间的统计，我校有极少数学生尚未阳过。”北京西城区青年湖小学校医段春兰说，目前我们正在根据指南要求做开学前的健康自测，如出现发热等11类症状，须如实报告，确认感染后延迟返校。

　　根据指南的要求，虽然进校不再进行核酸检测，但师生入校时测量体温，并坚持在班级内进行晨午检。一旦出现37.3摄氏度以上发热症状，及时采取留观再测、通知离校等相应措施。

　　——师生日常防护不放松。在中科院上海实验学校，记者看到教室门口、楼梯入口等处均摆放了公用消毒用品，食堂餐桌上已安装隔板。校长夏红梅说，新学期仍将采取错峰就餐和套餐制，减少人员聚集，学生可提前确定餐食搭配。

　　北京西城区青年湖小学总务主任贺向东介绍，根据“乙类乙管”后的相关文件，学校制定了《青年湖小学新型冠状病毒感染应急处置预案》《青年湖小学春季开学疫情防控工作方案》等新方案，随时应对疫情的变化。

　　“如果发生疫情，校内设置两个健康观察室，对有发热等11类症状的师生员工进行临时留观、抗原排查、退热降温。如有发热学生，第一时间通知家长，并指导家长安全接护学生回家，继续追踪相关情况。”北京市润丰学校校长张义宝说。

　　开学不忙上新课

　　“生命教育”受重视

　　经历过疫情后回到校园，更感到生命的可贵。记者采访了解到，不少学校都将“心理健康”列为开学第一课的重要内容，帮助学生从长期居家的状态中调整过来，以积极的心态拥抱校园生活。

　　本周河北、河南等地陆续开学，7日河北石家庄市神兴小学四年级学生张晓告诉记者，第一天老师并没有讲授新课程。“我们打算放缓教学节奏，先复习一个星期，给孩子们充分的时间适应。”神兴小学孙教师说。

　　“经历了漫长的线上课，今天刚刚重新回到教室里，可能会有些不适应，这都是很正常的。今天能坐在教室里，老师就给你点赞！”河北衡水市第四中学校长李宝芝说，长时间居家学习与人际交往、青春期冲动等因素交织在一起，会对学生造成一定心理压力，因此开学第一课主题是心理健康。

　　北京、上海、天津等地将于2月中旬开学。中科院上海实验学校计划为每位学生发放种子，寓意“播种希望”。校长夏红梅说：“陪伴学生种下这些种子，呵护植物生长，通过这样的方式助力学生建立积极心态，以稳健的步伐奋进。”

　　北京花家地实验小学心理教师余巧玲说，已经向学生们推送了缓解焦虑的应对锦囊“情绪魔法盒”，并公开家校沟通心理邮箱，开学后将通过面对面的活动，继续帮助学生缓解开学压力，激活阳光心态。

　　体育课上强度低

　　多彩的生活回来了

　　不少学生担心，“阳康”后减少了日常锻炼，开学后跟不上体育课的强度。指南要求，学校加强对感染师生康复期的健康指导，引导师生做好康复期健康管理。不组织或要求康复期的师生参加剧烈运动。

　　上海黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾等表示，正在全面、动态摸排学生身体状况，尤其是“阳康”学生的康复情况，引导学生做好康复期健康管理。开学后，会降低体育课的运动强度，不组织师生参加剧烈运动。

　　“我们会通过广播操、球类等运动，逐渐恢复体能，不安排中长跑等心肺功能比较重的活动。”北京东城区广渠门中学学生运动中心主管马珞说，希望孩子们在体育课上不要有压力，也请家长们放心。

　　在北京市第十三中学，副校长秦胜酝酿着给高三同学补办一场成人礼。“高三年级的成人仪式，原来是上学期办的，因疫情拖延了。开学后我们计划把家长也请来，给孩子们办出仪式感。”

　　“校园活动可以开展了，老师们迫不及待地安排起来了。”一位校长说，在即将到来的清明节，计划开展放风筝、踏青、蹴鞠、清明诗词等一系列的活动，让孩子们走出校园，走到春天里。

　　（新华社北京2月9日电  记者赵琬微、吴振东、任丽颖）

(责编：袁勃、牛镛)

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