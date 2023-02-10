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全国中小学（含教学点）互联网接入率达100%

2023年02月10日06:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月9日电  （记者孙亚慧）教育部9日举行媒体吹风会，介绍一年来推进教育数字化进展等情况。教育部基础教育司副司长朱东斌介绍，目前，全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点；99.9%的学校出口带宽达到100M以上，超过四分之三的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室。

　　2022年3月，教育部将原国家中小学网络云平台改版升级为国家中小学智慧教育平台。平台现有资源总量4.4万条，是改版前的4倍；其中，“课程教学”版块资源2.59万课时，是改版前的3倍，覆盖30个版本、446册教材。这些优质资源有效服务了学生自主学习、教师教学改进、农村优质资源共享和家校协同育人。

　　朱东斌介绍，国家中小学智慧教育平台在持续丰富资源的同时，还特别注重以需求为导向扩展功能、扩大应用。

　　数据显示，平台浏览总量急剧上升，截至2023年1月31日，注册人数7251万，形成规模巨大的教育资源数字化中心和服务平台。

(责编：袁勃、牛镛)

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