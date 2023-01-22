准备中式年夜饭，给孩子包红包，张贴春联和福字……随着中国农历新年倒计时，来自马达加斯加的留学生Roger一家开启“春节时间”。

今年30岁的Roger是河北省秦皇岛市燕山大学2019级化学工程与技术专业的博士生。2016年，他和同样来自马达加斯加的留学生Rica在中国相识相知，2018年他们的儿子Ryan出生。

已在中国学习生活7年之久的Roger，说起中国春节习俗如数家珍，剪窗花、贴春联，就连除夕守岁的故事他都“门清儿”。Roger说，他们一家三口都有了属于自己的中国名字，他取名叫赵立平，妻子Rica取名李芊，儿子Ryan取名聪聪，寓意聪明可爱。

准备除夕夜“大展身手”的Roger，要为家人做上一顿中国美食大餐，迎接中国年。清蒸鱼、红烧肉、地三鲜、油焖大虾都是他的拿手好菜，对于饺子，他却有点犯愁。“今天去买一些成品饺子，省去拌馅、擀皮的时间，好好看看除夕夜的春节联欢晚会。”Roger笑说。

农历腊月二十六，Roger全家参加了学校举办的“体验民俗迎春节”活动。在中国书法老师的指导下，他们挥毫泼墨，写下了春联和福字。

“在中国这些代表着喜庆和福气，很有仪式感！”妻子Rica说，她准备明天也就是中国农历的大年三十将其贴在公寓门口和屋里。

发红包则是儿子Ryan最期待的环节。每年吃过年夜饭，夫妻二人会把准备好的压岁钱放进红包，然后送给儿子，希望为孩子新的一年带来好运，健康快乐。

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”当日，Ryan略显稚嫩地背了一首他最喜欢的《春晓》。正在上幼儿园中班的他，已经会背很多中国古诗。

春节期间，Roger一家制定了详细的游玩计划。他们打算先带孩子逛逛秦皇岛的灯展，感受一下中国春节的热闹和传统年味儿，然后到北京八达岭看一看长城。

“中国有句话‘不到长城非好汉’，我们想带孩子多看看中国各地的长城。” Roger说，他们曾经去过“天下第一关”秦皇岛的山海关，那里的长城很壮美，凝聚了中国人民的智慧与精神。(肖光明 李洋)

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