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国际学子“云端”品味“舌尖上的山西”

2022年11月27日09:23 | 来源：中国新闻网
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原标题：国际学子“云端”品味“舌尖上的山西”

　　“风味山西，晋膳晋美”汉语桥线上团组交流项目开营。　太原理工大学国际教育交流学院供图

　　“中国的饮食文化非常丰富。这门课程可以让我学习到山西的面食、小吃、醋和酒等，进而了解到更多山西文化。”牙买加学员Kirk非常期待“汉语桥”线上团组交流项目的课程。

　　26日，由教育部中外语言交流合作中心主办、太原理工大学国际教育交流学院承办的2022年“汉语桥”线上团组交流项目开营。来自越南、老挝、牙买加、蒙古、巴基斯坦等8个国家的220多名国际学生通过“中文联盟”平台参加了本次活动。

　　开营仪式上，海外学生代表对山西面食赞不绝口。　太原理工大学国际教育交流学院供图

　　据介绍，太原理工大学国际教育交流学院承办的“风味山西，晋膳晋美”汉语桥交流项目旨在运用三晋美食与世界“对话”，带领海外学生了解山西传统饮食的基本情况、民风民俗及其蕴含的文化内涵，理解自然地理环境和人文社会环境对山西饮食文化的影响作用，体悟山西饮食文化所呈现的中华人文精神内涵色彩与变迁发展。

　　同时，此次活动将语言要素与文化体验相结合、宏观讲授与微观体验相融合、时代性与地域性相交融、诗歌艺术与民间俗语相勾连，由浅入深展现山西饮食文化的“前世今生”，让国际学生在直观体验中提升中文和中华文化素养，在“一蔬一饭”中感受中国饮食文化的魅力。

　　太原理工大学国际教育交流学院主讲教师介绍课程内容。　太原理工大学国际教育交流学院供图

　　开营仪式上，海外学生代表们畅谈自己对中国的美食印象，尤其对山西面食赞不绝口。越南学员武梅庆芸非常喜欢中国饮食，她对此次课程很感兴趣，“这门课不仅可以让我了解到山西美食，还可以通过美食了解到中国文化。”

　　太原理工大学国际教育交流学院院长陈少平希望通过宣介山西美食，让世界各地的学员们领略“舌尖上的山西”，拓宽山西印象，感受美味山西，从饮食文化中感知生动的中国文化形象，“欢迎世界各地的同学和朋友做客山西、品味美食、共同学习。”(杨静)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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