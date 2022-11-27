原标题：香港“STEAM教育博览会”开幕 装备学生迎接创科发展

香港“STEAM教育博览会2022”开幕。 政府新闻网 供图

为配合2022年施政报告提出的大力推动STEAM(科学、科技、工程、艺术和数学)教育，香港特区政府教育局由11月26日至明年1月31日举办线上“STEAM教育博览会2022”，并以“激发创意思维·推动科技创新”为主题。

据了解，博览会由教育局主办，并获30个机构支持，包括国家重点实验室、专上院校、学校议会、专业团体、非政府组织及其他政府部门。博览会“线上活动”设学校展览，超过70所本地中小学及两所深圳市学校参展，主题围绕“自动化设计”“人工智能”“大数据”“可持续发展”及“智慧生活”。博览会亦安排11个讲座和5个工作坊，内容涵盖农业科技、资讯系统的应用、艺术科技等，丰富学生对创新科技的认识。

教育局局长蔡若莲致辞。 政府新闻网 供图

教育局局长蔡若莲担任开幕礼主礼嘉宾，她致辞时表示，国家非常重视香港创科发展，为配合香港建设为国际创新科技中心，特区政府重视培育人才，装备年轻一代迎接创科发展所带来的机遇和挑战。

蔡若莲说，参展学校的作品能展现学生的创意思维，运用科学与科技知识，建立解决问题的创新方案。这些方案可达到关怀社会、促进社会可持续发展等目的，亦展现出学生的同理心，能理解和帮助有需要的人，体现教育局透过推动STEAM教育，培育学生正面价值观和态度，并培养开拓与创新精神。

教育局期望学校全力在课堂内外推动STEAM教育，透过多元学习活动营造STEAM学习氛围，发掘和培育具创科潜质的精英，让对创新科技有特别才能的学生，有进一步发挥潜能的机会。

据悉，今年施政报告提出大力推动中小学STEAM教育普及化、趣味化和多元化。教育局会继续强化普及创科学习，优化学校中小学课程，让学生更有系统地学习创新科技，加强学生对科学及创科的兴趣和能力，从小巩固数理科技知识基础。

(责编：郝孟佳、孙竞)